А. Лукашенко посетит Полесье

Развитие белорусского Полесья – в центре внимания главы государства.

Сегодня Президент Беларуси продолжит рабочую поездку по регионам страны. Александр Лукашенко посетит Гомельскую область, где ознакомится с социально-экономическим развитием региона и производственной базой агропромышленного комплекса. Основное внимание будет уделено вопросам выполнения социальных стандартов на селе, а также развитию туристического потенциала области.

Накануне Александр Лукашенко посетил с рабочим визитом Лагойский район. Там он ознакомился с выполнением программы развития малых и средних городов на примере районного центра.