А. Лукашенко посетил завод «БАТЭ» и принял участие в церемонии закладки нового стадиона в Борисове

Президент Беларуси сегодня с рабочей поездкой в Минской области. В Борисове Александр Лукашенко посетил завод автотракторного электрооборудования и принял участие в церемонии закладки нового стадиона. В центре внимания Главы государства были также вопросы социально-экономического развития Минской области и Борисовского района. Кроме того, Президент пообщался с местными жителями.

Завод «БАТЭ» выпускает стартеры и генераторы. 86% продукции идет на экспорт. Годовой объем продаж за рубеж превышает 50 млн долларов. Было время, когда из-за мирового кризиса количество заказов сократилось, однако уже в сентябре 2010 года завод вышел на прежний уровень. Темп уровень производства, по сравнению с предыдущим годом, составил 150%, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко, после того как осмотрел завод, сделал поручения директору предприятия и сказал «выжать максимум из возможного» — так же, как это делают футболисты команды БАТЭ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я уговаривал вашего директора начать удваивать с завтрашнего дня производство генераторов, а может даже и стартеров — посмотрим на рынок. Вот что надо удваивать. Создавать новые образцы производства. Раз рынок требует сегодня — ему надо забрать. Это окупится.

На то, что сегодня есть спрос — надо бросаться на этот рынок. Даже если через два года не будет этого спроса — все равно (я к примеру говорю). Поэтому надо на это набрасываться. И на это надо просить деньги: «Дай на год — получу, через год верну».

Вторым пунктом рабочей поездки Президента стало знакомство с местом строительства нового стадиона БАТЭ. Эта команда — самая успешная и титулованная в белорусском футболе. Однако нынешняя домашняя арена клуба не отвечает требованием УЕФА. Поэтому было решено возвести новый стадион. Арена сможет вместить 13 тысяч зрителей. Проект выглядит достаточно футуристично. Архитекторы учли даже акустические свойства площадки — звуки от скандирующих болельщиков будут усиливаться.

Александр Лукашенко сегодня принял участие в торжественной церемонии закладки основания будущей футбольной арены, которая откроется через два года.

На строительную площадку сегодня пришли несколько тысяч жителей Борисова. После торжественной церемонии они смогли пообщаться с Президентом. Спрашивали о разном. Например, интересовались, будет ли в городе свой ледовый дворец. Узнавали, как будет развиваться система профтехобразования в стране. Просили, чтобы в Борисове, как в транзитном городе, построили новые мосты. Другие темы — здравоохранение и переработка вторсырья.

Был вопрос и о курсе белорусского рубля. Президент заявил, что никакой девальвации не планируется. Александр Лукашенко отметил, что подобные слухи распространяют шарлатаны. Глава государства попросил жителей вести себя спокойно, ведь экономика Беларуси работает и страна выходит из кризиса. При этом социальная поддержка останется приоритетом государственной политики. Общение Президента с жителями Борисова продолжалось почти целый час, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Жительница Борисова:

Планируется ли законодательно закрепить передачу жилья под залог, чтобы не нужно было искать поручителей?

Александр Лукашенко:

Такое решение принято. Будущую квартиру вы можете взять под залог. Такое решение принято недавно — люди просили. Во всем мире это известно — есть формула, поэтому мы здесь согласились.

В Борисове появится суперсовременный стадион, который станет домашней площадкой клуба БАТЭ