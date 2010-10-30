А. Лукашенко: Пока там еще дремлют, нефтью, газом занимаются, нам надо вовремя спохватиться в туризме

Об этом Президент заявил, посещая фермерское хозяйство «Беловежтур» в Пружанском районе. Сегодня второй день рабочей поездки Главы государства в Брестскую область.

Второй день рабочей поездки по Брестской области начался с посещения деревни Клетное Пружанского района.

Особо в развитии фермерского хозяйства деревни постарался Николай Бурнос, уроженец деревни, ныне житель Санкт-Петербурга. В развитие деревни бизнесмен уже вложил 20 млн долларов, но это только начало. Как признается Николай Бурнос, импульсом для него стал зов родной земли и благоприятные условия агротуризма в Беларуси.

Николай Бурнос рассказал Александру Лукашенко, что есть проблемы по согласованию проектов с властями. Президент принял сторону инвестора и потребовал не чинить препятствий официальным финансистам и при этом не наносить ущерб окружающей среде, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Когда я начинаю заниматься туризмом — почти так же, как селом — это не значит, что это всё непродуманно. Я уже скажу элементарное: сегодня великая Россия, велика Россия, но деваться некуда, людям деваться некуда. Они видят здесь Беларусь. И большинство у нас туристов — это россияне. 80% — россияне. Нам какая разница, кто сюда едет — немец или русский? Если россияне, то даже и лучше. Переводчиков не надо, разговариваем на одном языке, цены — те же. Россияне сегодня — самые богатые люди — едут сюда с удовольствием и отдыхают. Поэтому, пока не поздно, пока еще там дремлют, нефтью, газом занимаются, нам надо вовремя спохватиться, как в сельском хозяйстве. Почему результат там получили? Вовремя этим занялись. Так и здесь: если мы создадим условия, значит, будет результат. И не надо надеяться, что придут инвесторы. Таких инвесторов, как он — единицы.

Весной вышел Указ Главы государства о строительстве по периметру Беловежской пущи объездной трасы. Дорога уже обрела контуры. Сегодня Президент изучил ход строительных работ. Протяженность трасы составит 182 км. По всей трассе появятся кафе, гостиницы — а это дополнительный доход в казну.

Александр Лукашенко:

Пуща должна быть в порядке, поэтому лишнее оттуда надо всё убрать. Пущу за эти годы Корбут приведет в идеальное состояние. Где-то надо одну-две дороги проложить — вносите предложения: они заедут, за месяц сделают. Пока здесь строители, надо привести в порядок дороги пущи. В пуще ничего не надо, кроме дорог — так же? На это не надо жалеть денег. Главное, чтобы нигде луж не было. Не дай Бог я найду где-то лужу или мне скажут! Делайте серповидный профиль, уклоны — пусть вода скатывается, будет дорога сохранена. Как только лужи — всё, загубим дорогу.

Еще одной темой сегодня стало развитие села. Президент посетил агрогородок Журавлиный в Пружанском районе, где ознакомился с инфраструктурой населенного пункта и пообщался с жителями. Здесь, к примеру, есть уникальный комплекс, где и ресторан, и сауна, и развлекательный центр, и гостиница — всё в одном. Современная школа. Детская сад. Бассейн. Есть в Журавлином технологически передовое хозяйство. Здесь вышли на рентабельность в 13%, а ведь такого агрогородка могло и не быть, если б не появилась программа развития села.

Президент ответил на вопросы журналистов. Были затронуты вопросы как внутренней, так и внешней политики, в частности речь зашла об инвестициях. Как отметил Александр Лукашенко, они должны быть прямыми и давать отдачу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко:

Инвестиции инвестициям рознь. Надо привыкнуть к тому, что если нас кто-то кредитует, то это возвратные деньги, их надо возвращать. Поэтому нужны окупаемые проекты.

Сегодня я даже удивился. Обратил внимание, что министр, докладывая о 200-километровой трасе вокруг Беловежской пущи, сказал, что она, по их расчетам, окупится за 6,5 лет. Значит, это прекрасно, что это окупится. Я вообще думал, что будет чисто социальный и неокупаемый проект. Это здорово. Поэтому я не вижу больших проблем с инвестициями, но нужны прямые инвестиции. Мы особо не рассчитываем на то, что кто-то нам принесет эти деньги. Мы сами будем создавать такие инфраструктурные объекты, в том числе и здесь, будем сами инвестировать, для того чтобы получать определенную отдачу.

Мы законодательно создали лучшие условия в этой округе — Восточная Европа, Россия, Украина… У нас очень хорошие условия. Плюс к тому — абсолютная предсказуемость, стабильность, тишина и покой. Деньги любят тишину, поэтому бизнесмены идут в Беларусь — конечно, не валом, не потоком, но нам это и не надо. Надо всё делать спокойно, но на века.