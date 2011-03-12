А. Лукашенко подписал Декрет №1: сроки проведения приватизационных сделок сократятся

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Декрет №1. Он вносит изменения в 3-й декрет от 1998 года, где шла речь о процессе передачи госсобственности в частные руки.

По документу, Госкомимущество получило право принимать решения о продаже акций ОАО или понижении их начальной цены. Исключение — стратегически важные для экономики предприятия. Процесс станет более оперативным и понятным для потенциальных инвесторов.

Андрей Нагорный, консультант Управления учета и распоряжения акциями Фонда государственного имущества Госкомимущества Республики Беларусь:

Если появляется инвестор и обращается к нам: «Хочу приобрести акции такого-то вашего предприятия». Инвестор не может ждать 6-9 месяцев — ему нужно инвестировать и получать доход. На сегодня это может быть реализовано в течение месяца на уровне Госкомимущества.

Кроме того, с согласия Госкомимущества допускаются вторая и следующие эмиссии акций открытых акционерных обществ.

Согласование с Главой государства останется для сельхозперерабатывающих ОАО.

Определено, что льготная продажа акций заканчивается 1 января 2014 года. Кроме того, предусмотрен обмен акций на чеки «Имущество» до окончания срока их обращения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».