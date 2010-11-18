А. Лукашенко о ПВТ: Все должно быть застроено к 1 января 2014 года

Застройка Парка высоких технологий должна быть завершена к концу 2013 года. Такое заявление сделал Александр Лукашенко, посещая белорусскую Силиконовую долину.

Глава государства раскритиковал затягивание выполнения данного им поручения. Оно касается строительства на территории парка офисных и жилых зданий.

Причины переноса сроков в том, что ответственный за проект инвестор не справился со взятыми на себя обязательствами. Теперь основные функции по проектированию и застройке на территории ПВТ будут выполнять столичная власть совместно с самим парком. Вместе с тем инвестор и далее сможет участвовать в интересных ему проектах, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко:

У них что, обязательств никаких не было? Начал угасать, ну и что? Они провалили — тогда надо обращаться в суд и спрашивать с них: почему за пять лет вы не построили парк? Или сказали бы, что до 2014 года должны закончить — вот у нас в процентном отношении то, что сделано за пять лет. А этого же нет!

Вот объекты есть, нарисованы у вас, открыл блокнот, кто будет строить — «Я!». Конкурс — объявляйте конкурс, но должно быть построено. В 2013 году мы здесь всё должны привести в порядок. Всё должно быть застроено к 1 января 2014 года.