А. Лукашенко о договоренностях с Д. Медведевым: Какие бы они ни были, экономика в будущем году просматривается лучше, чем мы планировали

Представители средств массовой информации попросили главу государства прокомментировать договоренности с Дмитрием Медведевым, достигнутые в Москве на прошлой неделе. В прессе появились многочисленные толкования двусторонних переговоров.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Даже если бы мне пришлось сдаться за 4 млрд. в год, как они называют цифру, то я готов. Это деньги для нашего народа и для нашего государства. Но я не могу присвоить пальму первенства в этом плане. Просто по-мужски поступил президент России. Вы знаете, что я приехал накануне. Через пару часов мне посол Беларуси в России докладывал о ситуации. Позвонил Медведев и предложил встретиться и обсудить вопросы. Я уточнил, какие вопросы. Потому что эта встреча не готовилась. Вопросы все. Их надо снять до заседания глав Таможенного союза и до решения по Единому Экономическому Пространству. Такие вопросы были. Мы их поставили честно и откровенно. Мы, действительно, на завтра встретились. Сначала один на один, потом пригласили экспертов и специалистов, и приняли те решения, которые были озвучены.

Еще раз подчеркиваю, что они это оценивают в 4 млрд. долларов. Вполне возможно. Но это если в лоб оценивать. А если это оценивать через бизнес и предприятия, то, возможно, это будет и больше. Задача государства – решать эти проблемы.

Во-первых, я никуда не ползал. Во-вторых, мы не планировали эту встречу и решение вопросов. Но над этими вопросами работали. Они спонтанно не возникли.

Специалисты под руководством Владимира Семашко работали там больше месяца. Накануне мы получили информацию: Правительства России и Беларуси не договорились. Значит, президенты должны были принимать решения. Мы встретились и приняли решение. Это абсолютная истина и правда этих встреч.

Эти договоренности влияют и на курс национальной валюты, и на настроение людей.

Кто-то говорит, что это пиаровские решения. Хорошо, пусть пиаровские. Но 4 млрд. В лоб.

Мы достигли договоренности по нефти. Главное, мы получим для себя из России столько нефти, сколько нам нужно. Под потребление, для населения, предприятий.

Нефть в этом году стоила порядка $600 за тонну. Если без пошлины, то это наполовину меньше. Разве это плохо? Да, если мы будем перерабатывать только российскую нефть у себя на предприятиях, а затем продавать, то мы будем вывозные пошлины делить. И оттуда, со своих пошлин, Россия нам часть денег отдает. Это разве плохо? Это тоже хорошо.

Поэтому, когда нечего сказать, начинают наводить тень на плетень. Я считаю, что это нормальные договоренности. И в Кремле я откровенно поблагодарил и руководство, и российский народ за принятое решение.

Эти решения дают нам возможность даже показатели Нацбанка, которые были определены на Всебелорусском народном собрании, выполнить не к 2015 году, а к 2013.

Но еще надо договориться по природному газу. Идут тяжелые переговоры. Но какие бы там договоренности ни были, экономика в будущем году просматривается лучше, чем мы планировали.