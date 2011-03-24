А. Лукашенко: Нужно максимально снизить зависимость от импорта при производстве отечественной техники

Такую задачу сегодня поставил Президент перед учеными, посещая Научно-практический центр Национальной академии наук по механизации. Александр Лукашенко ознакомился с организацией научно-исследовательской работы, процессом моделирования и испытания машин. Президенту показали одни из самых последних разработок.

Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси механизации сельского хозяйства был создан 5 лет назад. Сегодня он определяет стратегию развития технического обеспечения села. Здесь ведутся научные работы, исследовательские, опытные, затрагивающие темы от обработки почвы до кормов. За прошлый год по разработкам Центра выпущено продукции на сумму свыше 138 млн долларов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

За 5 лет центром разработано более 100 единиц техники, организовано серийное производство более 180 наименований сельскохозмашин. От цифр сразу к делу. Директор центра Владимир Самосюк отмечает: плюс в том, что теоретики и практики здесь работают в тандеме. Разработали — и сразу в жизнь. Президенту показывают модельный ряд машин для картофелеводства — для посадки, обработки и уборки. Если взять 300 гектаров клубня и урожайность 350 центнеров с гектара, весь комплекс окупится за год. В своем ноу-хау разработчики уверены.

Александр Лукашенко:

Эффективность и материалоемкость соответствуют зарубежным аналогам?

Владимир Самосюк, генеральный директор Научно-практического центра механизации сельского хозяйства Национальной Академии наук Беларуси:

Да, соответствует зарубежным аналогам. Более того, мы включили операцию подкормки (на Западе это делается) по просьбе наших производственников.

Ученые уверяют, что в производстве техники в большинстве используют белорусские комплектующие, и составляющая постоянно растет. К примеру, этот комбайн. В нем отечественная часть пока невелика. По планам 65% белорусских комплектующих — лишь через три года. Президент потребовал ускорить темпы.

Александр Лукашенко:

Надо как минимум в два раза сокращать эти сроки, тогда не будет этих стенаний и страданий по валюте и по прочим делам. А так пока вразвалочку ещё работаем, три года на освоение комбайна, до 60% локализация. А то будем возить по импорту комбайны и тут собирать, очки втирать друг другу. В два раза надо уплотняться по всем вопросам. Надо нагружать производство.

А это особая гордость — белорусский плуг, который уже отмечен золотыми медалями. По прочности ему точно нет равных в мире.

Президент осмотрел почвообрабатывающую технику. Ознакомился с пилотными проектами по созданию отечественных льномашин и биогазового комплекса мощностью 250 кВт.

Доложили Главе государства о перспективных направлениях работы по животноводству. Одно из них — внедрение ресурсосберегающей технологии откорма свиней в помещениях из легких конструкций. Шесть арок, брезентовое покрытие, бетонные полы. Затрат минимум, но эффект, как показала практика, впечатляет. Данный метод позволил получать среднесуточные привесы более 600 грамм и обеспечить рентабельность продукции более 30%.

Александр Лукашенко:

Это живые деньги. Это очень умный шаг в связи с тем всплеском цен на продовольствие на рынке. Главное — это деньги, прибыль.

Конечно, не могли не показать достижения в области IT-технологий. В режиме реального времени на ферме контролируется процесс кормления. Высокие технологии помогают сегодня ученым и в проектировании деталей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко:

Чтобы оценивать эти центры, нам надо иметь определенные критерии. Это очень важно.