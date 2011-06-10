А. Лукашенко: Необходимо пресечь несанкционированный спекулятивный вывоз товаров из Беларуси

Это заявил Александр Лукашенко, принимая с докладом госсекретаря Совета безопасности Леонида Мальцева. В центре внимания была ситуация вокруг отечественной продукции, вывоз которой существенно вырос за последнее время.

Несмотря на рост цен на внутреннем рынке, некоторые белорусские товары все равно значительно дешевле импортных аналогов. Поэтому на границе фиксируется значительное увеличение несанкционированного вывоза в Польшу и Литву бензина и дизельного топлива.

Принято решение с 11 июня взимать экспортные пошлины на ряд отечественных товаров, вывозимых с целью наживы на ценовой разнице, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Естественно, создается угроза неорганизованного вывоза этой продукции в ущерб нашим товаропроизводителям. Рыночная мера, конечно, – выровнять цены. Но выровнять цены – это поднять их еще в два раза в Беларуси. Чтобы выровнять с поляками, литовцами, россиянами. Это невозможно в нынешней ситуации. У нас они и так выросли. Население кричит, что тяжело. Поэтому вынужденная, но, к сожалению, мера необходимая, которую надо предпринять, – пресечь несанкционированный спекулятивный вывоз из Беларуси товаров за пределы страны.

Мы не запрещаем этот вывоз. Если везешь топливо в Литву, заплати экспортную пошлину на этот бензин или нефть, или же дизтопливо, и вези, пожалуйста, никто не против. Если номер польский, то, пожалуйста, за валюту заправляйся.

Если наши начинают куролесить, так это не сложно отследить на границе, сколько раз он проехал. Или какие-то другие меры.

Меры принимайте любые, вплоть до конфискации имущества, которым они пользуются для вывоза этих продуктов (автомобиль, коляска, лошадь и т.д.). Нельзя – значит нельзя.

Леонид Мальцев, государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь:

Приняты решения, что при вывозе за территорию Таможенного союза автомобильного топлива и других социально значимых товаров, на которые существует разница цен, будут применяться соответствующие пошлины, которые будут компенсировать эту разницу цен.

Польша такие же ввела ограничения. Это общемировая практика.