А. Лукашенко: Нельзя выхолостить саму идею Таможенного союза. Никаких изъятий и ограничений быть не может

В Минске на высшем уровне говорили о будущем одной из ключевых европейских организаций - ОБСЕ. На встречу с Александром Лукашенко приехал действующий председатель этой организации, он же министр иностранных дел Казахстана. Именно эта страна сейчас председательствует в ОБСЕ и именно с этой страной Беларусь связывает новый союз - Таможенный - о жизнеспособности которого так много говорят в последнее время.

Казахстан для Беларуси — партнёр стратегический. В объёме внешней торговли, к примеру, занимает треть место среди стран СНГ. Но активно развиваются не только экономические отношения. Политический диалог на самом высоком уровне заметно активизировался в прошлом году.

Сегодняшние переговоры в Минске, ожидаемо, состоялись сразу в трёх плоскостях. Это экономика — Беларусь намерена разместить в Казахстане свои производства, росту товарооборота поспособствует развитие Таможенного союза. Но не менее важен и аспект политический: наше государство поддерживает казахстанские инициативы на посту председателя ОБСЕ.

Александр Лукашенко:

Мы — коллективный председатель, мы делегированы от СНГ. Казахстаном сформулированы приоритеты деятельности в ОБСЕ, вокруг этого идёт определённая и очень сильная борьба. Но вы можете рассчитывать на нашу поддержку, если надо — мы готовы подставить плечо.

Одна из поддержанных инициатив — проведение уже в этом году саммита ОБСЕ. По мнению белорусской стороны (кстати, мы тоже имеем право голоса в этой крупнейшей организации), встреча на высшем уровне может стать площадкой для обновления европейской системы безопасности. Беларусь выступает также за реформу и принятие Устава, чтобы все решения больше были наполнены прагматизмом, нежели политикой. Сегодня в ОБСЕ входят 56 государств, включая США и Канаду. Функции председателя сегодня у Казахстана.

Канат Саудабаев, действующий председатель ОБСЕ, государственный секретарь - министр иностранных дел Республики Казахстан:

Мы весьма признательны Беларуси, Вам лично за последовательную твёрдую поддержку нашего председательства в ОБСЕ до принятия решения всеми странами-участницами этой организации. Могу Вам с удовлетворением заявить о том, что инициатива Президента Назарбаева по проведению саммита ОБСЕ находится уже в процессе рабочей реализации.

Экономика — отдельный аспект сегодняшних переговоров, как непосредственно в белорусско-казахстанских отношениях, так и в рамках Таможенного союза.

В двустороннем сотрудничестве хорошим стимулом стал ноябрьский визит к нам Нурсултана Назарбаева. В частности, была подписана дорожная карта. И только совместных проектов в проработке сейчас более чем на два миллиарда долларов. В белорусских товарах Казахстан заинтересован. И это как молоко, сахар и лекарства, так и сельскохозяйственная техника. Объёмы поставок могут значительно вырасти, но пока проблема в транзите по российской территории.

Александр Лукашенко:

Как Вы оцениваете начало деятельности Таможенного союза, какие Ваши точки зрения, какие трудности и сложности сейчас уже возникают, а они есть, мы по средствам массовой информации видим это. Есть они и у нас, но главное, я ещё раз хочу сказать, нельзя выхолостить саму идею. Если главное концептуальное положение в том, что мы должны быть как единая территория, то никаких изъятий и ограничений быть не может, ни по чувствительным, ни по нечувствительным позициям. Кому-кому, а Казахстану, а тем более России, кого бояться? Неужели вы вдвоём боитесь Беларуси? Или Россия боится Беларуси и Казахстана? Так она по экономической мощи значительно превосходит нас обоих. Поэтому, определившись, нам надо в этом направлении двигаться.

Канат Саудабаев, действующий председатель ОБСЕ, государственный секретарь - министр иностранных дел Республики Казахстан:

– Прежде всего, хотел Вам передать самые тёплые пожелания от нашего президента Нурсултана Назарбаева, который с теплотой вспоминает свой визит в Беларусь в ноябре 2009 года,и те, без преувеличения, прорывные договоренности, которых мы здесь достигли. Мы сейчас как раз ещё раз подтвердили то, что вы идете в Казахстан надолго и всерьез, и Казахстан для вас является важнейшим стратегическим партнером. Это и в самом деле дорогого стоит.

В экономике Беларусь и Казахстан намерены уже в ближайшее время выйти на докризисный уровень, а может, и выше. Для нас это главный партнёр в Центрально-Азиатском регионе и ключ к освоению этих рынков. Казахстанский гость договорённости, достигнутые на высшем уровне, назвал сегодня прорывными. Что же касается политики — пригласил белорусского лидера в Астану на саммит ОБСЕ, который состоится во второй половине этого года.

Его повестка на неформальной встрече будет обсуждена в Казахстане главами МИД ОБСЕ. Отдельные позиции согласованы уже сегодня в Минске. Встреча состоялась и в белорусском парламенте.