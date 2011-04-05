А. Лукашенко: Нас очень сильно подкосил ажиотаж с автомобилями

К весенне-полевым работам приступили уже почти 80 районов страны: вовсю уже сеют южные регионы, к ним присоединяются центральные и северные.

Пора горячая — что посеешь, то и пожнёшь. Потому и рабочая поездка Александра Лукашенко в Брестскую область началась с полей. Президент прибыл на самое обыкновенное рядовое сельхозпредприятие. Разве что руководитель здесь — женщина.

СПК «Восходящая заря» специализируется на свинине, а также производстве молока и зерна. В комплексе сейчас 20 тысяч свиней. В ближайшие годы намерены увеличить поголовье вдвое. Ставка сделана и на молоко класса «экстра». Для этого реконструируют старые площади, намерены построить и ещё одну ферму. Но главное, отмечает Татьяна Павловна, сеют уже почти неделю, за плечами аграриев уже более 50 гектаров. Весна выдалась как никогда удачная.

Александр Лукашенко:

В этом году спрос будет просто жестоким. Поэтому никому спуску не давайте.

В Брестской области увеличили посевные площади под кукурузу и зерновые. Конечно, отдельно остановились на картофеле, а именно — его хранении. Бурты уходят в прошлое, больше сохраним — больше продадим весной, когда цены возрастают в несколько раз. Хозяйства обеспечены удобрениями, топливом и техникой. Немаловажный фактор в реализации планов — и отношение людей к работе.

Говоря в целом о технике, остановились и на автомобильном ажиотаже. А вместе с ним — и на ажиотаже валютном, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко:

Конечно, нас очень сильно подкосил ажиотаж с автомобилями. Мы посмотрели, там больше миллиарда. Были даже предложения ввести сейчас эту пошлину. Но это удар по людям, зачем же уже своих людей давить. Выдержим мы это, пускай люди купят себе машину, какую хотят, заменят, если надо.

Кто-то скупает машины для того, чтобы их перепродать — это бизнес человека. Валюта есть — иди покупай, продавай, нет валюты — из закромов мы больше брать не будем, золотовалютный резерв — это святое. Мы должны его пополнять. Ну хотят люди купить, что ж поделаешь. Поэтому я и Национальному банку сказал, и правительству, что ни в коем случае наступать на людей нельзя. Пускай люди реализуют свое желание.

Поэтому спокойно надо к этому относиться. Да, был какой-то ажиотаж. Сейчас он гораздо меньше, пошел на спад. Все сойдет, но люди не предъявят нам претензии, что мы закрыли им возможность купить то, что они хотят.

Но главное — это продать больше, чем привезти из-за рубежа. Хватит жить за счет кого-то.