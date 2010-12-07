А. Лукашенко: Нам необходимы европейские стандарты. Это вопрос репутации нашей страны

Главным событием первого дня Всебелорусского народного собрания стало выступление Президента. Оно длилось более трёх часов. В своей речи Александр Лукашенко коснулся всех сфер жизни страны. Глава государства подвёл итог прошедшей пятилетки, и отметил, что проводимая в стране работа в прошлом по своим масштабам и сложности не идёт в сравнение с тем, что предстоит сделать.

Александр Лукашенко:

Если мы хотим иметь, как мы часто говорим, европейский стандарт жизни, то и работать нужно по-европейски. В связи с этим исключительную важность приобретают дисциплина и качество труда. Без этих, казалось бы, элементарных вещей ни о какой модернизации и прогрессе не может быть и речи.

У нас же еще нередки случаи, когда из-за разгильдяйства, откровенной халатности выходит из строя дорогостоящее оборудование, ломаются новые комбайны и другая техника. Из-за бракоделов страдают люди — потребители некачественной продукции и услуг.

Ярчайший пример — наши строители. Что ни объект, то масса недоделок, о чем я говорил. Или наша автотехника... Пусть это единичные случаи, но они есть — эта техника порой ломается, не доезжая до покупателя. Этого просто не должно быть.

Правительству, предприятиям надлежит создать эффективную систему контроля за качеством. Здесь как раз нам необходимы европейские стандарты. Это, без преувеличения, вопрос репутации Беларуси.

У нас много иных скрытых внутренних резервов, за счет которых мы можем сделать качественный прорыв в экономическом и социальном развитии. Только снижение производственных затрат и материалоемкости на 1-2% в Минпроме дает рост заработной платы от 20 до 40%. Что такое «снизить на процент-два материалоемкость в промышленности»? Элементарный вопрос! Полгода работы. И 40% рост заработной платы. Поэтому наиважнейшая составляющая структурной перестройки — экономия и бережливость.

В условиях модернизации должна быть усилена роль предприятий, равно как и их ответственность за состояние дел. Надо заканчивать с ручным управлением, прекратить «перетягивать» на высокий уровень локальные вопросы, «подстраховывать» руководителей на местах. В центре должны заниматься прогнозированием и выработкой стратегии. Необходимо отходить от практики административного навязывания предприятиям решений, касающихся организации их работы. Формализм убивает инициативу!

Мы должны четко понимать: Беларусь может стать полноправным участником мирового рынка только при сильной, эффективной и инновационной экономике. Словом, чтобы жить хорошо — надо «бежать» быстрее других, опережая их по всем показателям.

А. Лукашенко: Мы должны избавиться от ущербной лакейской психологии зависимости от кого-то более сильного

А. Лукашенко: Для Беларуси минимально необходимая численность — 20 миллионов человек, а оптимальная — 30 миллионов

А. Лукашенко: Я не раз предлагал сделать, как на Западе — дать зарплату в 2-2,5 тысячи долларов, но и платить за все самим

А. Лукашенко: Роскоши раздавать льготы направо и налево не позволяют себе даже очень богатые страны

А. Лукашенко: Увеличение реальных денежных доходов к 2016 году сделает доступным строительство жилья за счет собственных и заемных средств

А. Лукашенко: Сегодня уже можно констатировать, что остановлено бегство умов из страны

А. Лукашенко: Приоритетное направление работы Правительства — к 2015 году обеспечить 30% энергии из собственных источников, оставшиеся 70% диверсифицировать

А. Лукашенко: Мы сегодня уже создали завод, который в состоянии сам производить уникальные космические аппараты