А. Лукашенко: Надо диверсифицировать наши отношения и в экономике, и в политике, и в дипломатии — всё идёт за экономикой

Александр Лукашенко будет лично контролировать выполнение всех договоренностей и проектов с Венесуэлой. Глава государства потребовал от Правительства не останавливаться и идти вглубь латиноамериканского континента и активнее искать новые рынки. На это толкает сама жизнь и традиционные партнеры страны.

Тема этого совещания, конечно, гораздо шире чем просто подведение итогов по поездке в Венесуэлу и Бразилию. Речь, в том числе, и о новых перспективах, выходе на новые зарубежные рынки. То есть, все векторы развития торгово-экономических отношений Беларуси на внешних направлениях. Вступительную речь Президент начал с фразы «национальная безопасность».

Александр Лукашенко:

Речь сегодня пойдет о национальной безопасности независимости нашего государства. Поясню — я уже говорил не единожды, но ещё раз напомню некоторым: так сложилась ситуация после распада Советского Союза, что мы оказались в серьёзной зависимости от одной или двух стран по многим позициям. Так история распорядилась. Шли годы, и как мы ни пытались выстроить равноправные отношения в Союзном государстве, ЕврАзЭС, СНГ, всё больше и больше начали проявляться тенденции «старшего и младшего брата». И об этом сегодня надо говорить откровенно, хотя кто не понимает этого и не видит из чиновников, членов нашего Правительства, даже простых людей, нашей интеллигенции. Мы терпеливо выстраивали и будем выстраивать отношения с главным нашим партнёром, там, где живут наши люди, с кем мы разговариваем на одном языке — русскими людьми. Но, к сожалению, в последнее время не всё получается, да и раньше хватало проблем. Поэтому естественно, это классика, надо диверсифицировать наши отношения и в экономике, и в политике, и в дипломатии — всё идёт за экономикой.

То есть, речь идет о том, что экономика Беларуси не должна быть завязана на одном-двух крупных партнёрах. Диверсификация в этом направлении — это более прагматичный подход. И, как показывает практика, то же сотрудничество с Венесуэлой гораздо выгодней по нескольким направлением, чем в отношениях с, казалось бы, нашими традиционными партнерами. Например, в области добычи нефти. За три года мы уже получили 1,5 млн. тонн чёрного золота, заработали 105 млн. долларов чистой прибыли. При этом ежегодно мы присоединяем новые месторождения, получили лицензию на разработку венесуэльского газа. Сейчас речь идет об увеличении объемов добычи нефти до 5 млн. тонн в год, через год — до 10 млн. По заверениям специалистов, нефть, которая будет поступать на наши НПЗ из Венесуэлы, окажется существенно дешевле российской. В случае перегона через трубопровод, стоимость её ещё снизится.

Александр Лукашенко:

Абсолютно публично поручаю сегодня Правительству немедленно в течение первого полугодия не просто мне дать ответ, а продвинуться по логистике поставки нефти из Венесуэлы. Одевайте вместе со своими специалистами резиновые сапоги и начинайте: Клайпеда, Вентспилс, Одесса, Одесса-Броды — где вы считаете нужным, идите в сапогах, меряйте и докладывайте мне по поставкам нефти. Мы должны к концу этого года выйти на поставку трубопроводным транспортом нефти на наши заводы.

Очень здорово прибавила в оборотах наша промышленность после венесуэльских и бразильских контрактов. В персом случае поставки в латинскую Америку выросли со 120 до 226 млн. долларов. Скоро появятся заводы по выпуску в Венесуэле тракторов МТЗ, грузовиков МАЗ, по выпуску дорожной техники. И хотя производства ещё не появились, наши менеджеры уже работают над тем, как рекламировать и продавать технику в регионе.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

Надо искать варианты, как дойти до фермера через бытовую сеть, поэтому дирекции строящихся заводов должны взять такую функцию, такие контракты подписали. Они должны начинать получать небольшими партиями, параллельно с большими контрактами, трактора, автомобили, другую технику, рекламировать её, продавать, обеспечивать сервис и так далее. Они должны учиться тому, что когда заводы будут запущены на полную мощность, уже есть люди, которые знают, что это за техника, как ей торговать, где у неё слабые, где сильные стороны и как её обслуживать.

Одна из самых приоритетных и выгодных областей сотрудничества — строительство. Три крупных проекта — в венесуэльском городе Маракай на 270 млн. долларов, в Баринасе — на 800 млн. Кроме этого, мы постоим первый в Венесуэле агрогородок на 7 тыс. га, фермы по крупнорогатому скоту, сфинофермы, переработка молока и посёлок. Очень крупные планы у венесуэльских партнеров по газификации страны. Наши специалисты помогут в использовании голубого топлива в ЖКХ — есть перспективы по возведению ТЭЦ, помощи в переводе транспорта на газомоторное топливо. Уже в первом полугодии у нас закупят более тысячи комплектов газооборудования. На 16 млн. долларов мы поставим отечественного оборудования по переработке металлолома. Прорабатывается вопрос о возможных закупках его в Венесуэле. Ведь, сегодня тратим на его покупку в России 415 млн долларов а Венесуэле точно такая же партия обойдется в два раза дешевле. Но все нужно делать быстро и качественно, разъясняет Президент по крупным проектам. Главным образом, — строительным.

Александр Лукашенко:

Там для строителей на пять лет работы, там же огромные площади. Я как поднялся на самолёте — пять тысяч летел обратно. Там же огромная территория, притом земля хорошая, 100 тысяч тонн мусора не надо вывозить. Поэтому обязательно нужно дожать этот проект, и для строителей это будет здорово.

Как оказалось, очень хорошие перспективы у Беларуси в Бразилии. Уже прорабатывается вопрос не только о поставках туда наших тракторов и БелАЗов, но и создании сборочных производств. Президент недоумевает: там фермеры стоят в очереди на трактор, так почему мы только сейчас начали осваивать этот рынок? Готовы брать в Бразилии наши шины и подшипники. Опять же, минеральные удобрения. Сколько у нас их покупает Бразилия, больше не покупает никто. Касательно, продовольствия, то растут поставки в Латинскую Америку нашего сухого молока — до 10 тыс. тонн. Есть перспективы по сливочному маслу, твердым сырам и пшенице. Причем последней сразу на 10 тыс. тонн.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

Они неожиданно проявили интерес к поставке продовольственной пшенице. Мы сказали — до 300 тысяч тонн по году можем вам поставить. У них есть интерес, они назвали требования по пшеницы, мы проходим по этим требованиям. Это акция и политическая, и экономическая.

Виктор Шейман рассказал о перспективах расширения рынков сбыта отечественной продукции в Латинской Америке. Есть неплохие перспективы выйти на другие государства региона при помощи экономического союза АЛБА, инициатором которого опять же является Венесуэла. И как заметил Александр Лукашенко торговать мы должны не эпизодическими партиями того или иного товара, а думать о комплексных поставках. Если это трактор, то со всей сопутствующей периферией, чтобы был сервис и запчасти. И действовать надо уже сейчас.

Александр Лукашенко:

Давайте шевелиться. Ещё раз говорю: мы — цивилизованная часть планеты. В Советском Союзе мы были островком этой цивилизации, мы это сохранили, сегодня этот ресурс надо задействовать. И главное — достойно чтобы жил человек. А потом прибавлять к этому. А не то, чтобы хватануть где-то какие-то объёмы — мы не империя, нам это не нужно. Достойно должны жить 10 миллионов человек, которые у нас сегодня есть, и богатства людей должны прирастать. И государство тоже в целом должно демонстрировать свой рост. Мы должны видеть: в Минске появилось новое высотное здание, ещё один социальный объект, ещё одно предприятие в стране, которое работает и имеет хороший товар, который можно предложить на экспорт.

Перспективных регионов, в которые можно поставлять белорусскую продукцию, в мире хватает. Это не только Латинская Америка, но и Южная Азия, Африка. Важно проявить инициативу, и теперь эта инициатива будет на строгом контроле главы государства.