А. Лукашенко: Мы никого не выбросили на улицу

Планка всегда была поднята высоко. На V съезде делегаты планировали, что ВВП вырастет на 50%, а средняя заработная плата бюджетников приблизится к 500 долларов. Тогда это казалось недостижимым. Но даже в сложные времена люди не остались без работы.

Александр Лукашенко:

Мы никого не выбросили на улицу, фактически, — тех, кто хотел работать и даже немножко не хотел работать. Потому что я знал, что этот период закончится, и вы помните мои слова, что потом трудовые коллективы сформировать будет очень трудно.

У меня уже это было на президентской памяти — в середине 90-х, когда разогнали коллективы, когда самые лучшие специалисты — они более приспособлены, подготовлены, изворотливы — и ученые наши, они где были? На рынках. Я для себя твердо решил и определился, если нам предстоит еще работать: чтобы вы — производственники, бизнесмены, коммерсанты — не упрекали государство, мы вам дадим полную волю в будущей пятилетке распоряжаться собственными средствами. То есть произвели, уплатили налоги, обязательные платежи, есть у вас деньги — делите и живите. Трудно кому-то объективно — мы поможем, но на плечах тащить никого не будем. Я бы и тащил, пока еще такая возможность есть. Но я ведь тащу за счет других предприятий. Это справедливо? Нет.

Поэтому мы дадим вам полное право этим распоряжаться. Будут установлены нормы, порядок — даже государственным предприятиям. Работайте и отвечайте перед своими трудовыми коллективами, а я буду смотреть, чтобы соблюдались основные права человека: право на труд и достойную зарплату.

В будущем мы тоже будем ориентироваться, и я ни в коем случае не буду строить политику таким образом, чтобы госслужащие оторвались от народа в своих доходах и заработной плате. Хотите больше — сокращайтесь. Всем в мире сегодня отвечаю, что разбежка между бедными и богатыми у нас в 3-4 раза — как в Швеции, самой лучшей стране мира.