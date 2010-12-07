А. Лукашенко: Мы ничего не ломали — ни колхозы, ни сельхозкооперативы, ни фермеров — через колено

Главным событием первого дня Всебелорусского народного собрания стало выступление Президента. Оно длилось более трёх часов. В своей речи Александр Лукашенко коснулся всех сфер жизни страны. Глава государства подвёл итог прошедшей пятилетки, и отметил, что проводимая в стране работа в прошлом по своим масштабам и сложности не идёт в сравнение с тем, что предстоит сделать.

Александр Лукашенко:

Наша политика, простите за нескромность, дальновидная политика, позволила сделать мощнейший рывок в развитии сельского хозяйства страны. Сегодня Беларусь по производству продовольствия на душу населения занимает первое место среди стран СНГ и входит в число мировых лидеров по производству молока, картофеля, льна и другого.

Должен признаться, что, принимая программу возрождения села, я думал не только о продовольственной безопасности, хотя в то время это тоже было важно, ой как важно. Больше всего мной руководило стремление спасти основу Беларуси, ее душу — деревню, в которой истоки трудолюбия, мудрости белорусского народа, корни его культуры и национальной самобытности.

В нынешнем году завершается выполнение Государственной программы возрождения и развития села. Главным ее итогом стало то, что мы не только обеспечили свое население почти всеми видами продовольственных продуктов отечественного производства, но и надежно закрепились на мировых аграрных рынках. Сегодня наши продовольственные товары присутствуют на рынках в 63 странах. Мы в этом году экспортируем, вдумайтесь, кто мог бы когда-то подумать, Сергей Степанович (Линг) , что мы можем 2,5 млрд. долларов получить от экспорта сельскохозяйственной продукции!

Алексей Степанович рядом сидит, улыбается, а он это даже лучше Линга знает. Я говорю об Алексее Степановиче Камае, который в свое время занимался сельским хозяйством, я надеюсь, вы иногда бываете в наших сельскохозяйственных предприятиях и видите, правильным мы путем идем или нет.

Созданную нами систему хозяйствования на земле не поколебали ни мировой экономический кризис, ни экстремальная погода. Напряженный, поистине героический труд сельчан заслуживает восхищения. Все это позволило создать прочный фундамент для превращения сельского хозяйства в высокоразвитый экспортно ориентированный сектор экономики.

Уже в будущей пятилетке мы должны увеличить экспорт сельхозпродукции и продовольствия до 7 млрд. долларов. Для сравнения: это столько, сколько нам дают калийные удобрения, и даже больше.

Задача Правительства в том, чтобы новая сельскохозяйственная программа на 2011-2015 годы была направлена на укрепление аграрной экономики, повышение ее эффективности, усиление экспортного потенциала.

Программа завершит процесс формирования белорусской модели агропромышленного комплекса. Ее полная реализация позволит превратить сельхозпроизводство в высокоразвитый и экспортно ориентированный сектор экономики с уровнем эффективности не ниже европейского.

Мы должны всячески поддерживать не только государственные сельхозорганизации, но и фермерские хозяйства — там тоже наши люди. И вы знаете, слава Богу, мы ничего не ломали — ни колхозы, ни сельхозкооперативы, ни фермеров — через колено. И в результате этой конкуренции выкристаллизовалась та плеяда фермеров, которые сегодня конкурируют с колхозами — бывшими совхозами, ныне кооперативами.

Они сегодня приходят и просят только одного, ни денег, ничего не просят, как я недавно говорил на всю страну об опыте Шруба. Он единственное попросил: дайте земли. Я повернулся и говорю губернаторам соседним: «У нас что, нет убыточных хозяйств?» — «Есть». — «Ну так дайте ему для начала 7 хозяйств». Он, может, и не рад, что меня попросил, но согласился забрать эти 7 хозяйств. Мы договорились, что в течение этого года, до конца, этот холдинг будет создан. Это тоже пилотный проект, считайте. Но то, что я увидел у него на землях...

И у нас не только такой один Шруб. Это действительно фермер, это человек, который сегодня производит продукцию, не прося у государства практически ничего. Мы этим путем будем идти. И у нас не миллионы таких фермеров, и не думайте, что их будет тысячи. Фермер — это и председатель колхоза, если называть, в прошлом, это и специалист, это и механизатор, это сегодня и менеджер, и бухгалтер. Он должен это знать все. Если он этого не знает, он не сможет работать, а не то что конкурировать. Это тяжелейшая работа. Вот, кстати, я обязательно в начале будущего года, этой зимой, если все будет нормально, встречусь с фермерами. Надо тех, которые состоялись, послушать, чем им еще надо помочь, чем поддержать. А то, что поддержку, которую мы оказываем нашим крупным сельскохозяйственным предприятиям, надо распространить на них, это им обещано.

Но в связи с тем что тут «бойкие правдорубы» рубят по телевидению, что «мы сельское хозяйство в будущей пятилетке поделим, каждому дадим надел, и каждый «сваёй працай будзе паляпшаць» свою состоятельность и благополучие». Вы знаете, большего вреда стране не нанесешь, если сегодня это сделаешь.

Вы слышали, что я сказал: мы не ломали никого. Меня ориентировали на фермерское хозяйство: «Дели колхозы». Мне кричали: «Губи фермеров, надо сохранить колхозы». Я всегда, сжимая зубы, говорил: «Жизнь покажет». Вот она и показала, жизнь, — быть и фермерам, быть и крупным сельскохозяйственным предприятиям.

Но сегодня и Danone, и другие предприятия мировые и европейские готовы инвестировать, строить у нас фермы, брать сырье, перерабатывать здесь и продавать по всему миру молочную, мясную продукцию и так далее. То есть инвестор пошел оттуда. Почему пошел? Я спрашиваю у них: «Почему вы идете к нам? Посмотрите, Россия огромная, Украина и прочее, почему вы к нам идете?» — «Э–э, господин Президент, у вас есть великое преимущество — вы молодцы, что вы не разрушили крупное товарное производство. Что заработаешь на 50 или даже на 100 гектарах земли? Ну свою семью накормишь, еще что-то там и так далее (вот он сидит передо мной, человек, который своими руками построил свое хозяйство). Надо большие крупнотоварные комплексы, чтобы земли было 5, 7 тысяч. Вот в это, — говорит, — мы вкладывать будем. Здесь можно обеспечить рентабельность. Так жизнь показала, что крупные наделы, латифундии, крупные, по тысяче гектаров земли, это — благо. А что мы, — говорит, — возьмем в Европе, если там по закону, если тебе кусочек в 13 гектаров принадлежит, а хозяин где-то (я был в Бельгии или в Дании, не помню, в былые времена) живет за тридевять земель, в Канаде. А у него наемная рабочая сила, я спрашиваю «Когда он был?», мне говорят: лет 15 тому назад был, его земля, мы ничего не можем сделать, государство не может. А у вас, — говорит, — это есть». Попробуй с частниками договориться, чтобы объединить эту землю. Это величайшее достижение нашего государства — что мы не разрушили крупнотоварные производства.

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