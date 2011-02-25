А. Лукашенко: Мы недопустимо расхлябанно относимся к использованию валютной выручки

Президент страны Александр Лукашенко провел совещание с новым составом Правительства и вновь назначенными должностными лицами. Как отметил глава государства, назначения были сделаны в основном до конца прошлого года для того, чтобы новое Правительство уже с января могло приступить к реализации программы, принятой на Всебелорусском народном собрании.

Александр Лукашенко:

Это совещание проводится спустя два месяца после назначений еще и потому, чтобы премьер-министр, новые вице-премьеры, перед которыми поставлены принципиальные задачи, смогли осмотреться, изучить работу подведомственных министерств, наладить контакт с губернаторами и определиться. Настал тот момент, который характеризуется ещё и тем, что мы имеем уже некоторые показатели первого месяца новой пятилетки, да и второй месяц заканчивается, — мы о чём-то уже можем рассуждать с точки зрения выполненных и невыполненных, реализованных и нереализованных задач, проектов и наших возможностей. Здесь нет никакой спонтанности.

На совещании присутствовали почти 100 человек, разговор был конструктивным. Глава государства лично обратился к каждому из министров и поставил конкретные задачи. Главные акценты были расставлены во всех сферах. В частности, правительству поручено обеспечить высокие темпы роста в экономике. Это может быть достигнуто за счет модернизации, максимального использования внутренних резервов и инвестиций, в том числе и иностранных. Над вопросами привлечения финансовых вливаний должны работать все руководители, заместители и министры.

Александр Лукашенко:

Надо выработать показатели работы председателей райисполкомов и губернаторов, а может, и всех по вертикали по привлечению инвестиций, освоению заброшенных помещений и так далее.

Недавно один из российских бизнесменов мне рассказал удивительную вещь: оказывается, в одном из городов Брестской области они создали чуть ли не 500 рабочих мест полтора или два года тому назад, оснастили швейными машинками и прочее, на две сотни тысяч долларов закупили материал. Привезли, обеспечили людей работой. Но потом кому-это это не понравилось – отобрали машинки, за бесценок их продали или продают. Я попрошу разобраться, где это было и почему так случилось. Это образец того, как не должно быть.

Президент потребовал ужесточить правила валютного регулирования в стране. Как подчеркнул Александр Лукашенко, это принципиальный вопрос нашей экономики.

Александр Лукашенко:

Мы недопустимо расхлябанно относимся к использованию валютной выручки. Сложилась ситуация, что несколько сотен или десятков, может быть, ключевых предприятий приносят валюту в страну, а премьер-министр и председатель правления Национального банка, основываясь на непонятных теориях свободного рынка, раздают кому попало эту валюту.

И хватит отбирать у руководителей предприятий и организаций валюту, которую они зарабатывают, и раздавать её тем, кто её в страну не приносит. Это принципиальный вопрос нашей экономики и мы здесь должны подкорректировать нашу политику, а не основываться на какой-то голой рыночной теории.

Я не говорю, что всех нужно зажать. Население — это святое. И у нас население проблем с валютой не создает. Население купило несколько миллионов долларов и все равно разместило их в банках. А предприятия ведут себя расхлябанно. В том числе, и энергетический сектор, и прочие. Поэтому здесь должен быть наведен порядок.

Президент также затронул темы внешнеэкономической политики, возведении АЭС, строительства жилья, развития науки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».