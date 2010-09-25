А. Лукашенко: Мы не собираемся национальную валюту в угоду кому-то девальвировать

По традиции глава государства пообщался с журналистами. Корреспонденты спросили мнение главы государства по поводу обновленной Лиды, а также спросили по поводу слухов о девальвации белорусского рубля.

Александр Лукашенко:

Готовьтесь к тому, чтобы спокойно жить и кормить свои семьи. Вот это я вам определенно говорю. Сегодня не только у нас говорят о девальвации, еще какой-то национализации, приватизации и прочее. В России уже заговорили о девальвации чуть ли не в 20% российского рубля. Блеф полный! Что в России, что в Беларуси! Еще раз подчеркиваю: вот это уж точно зависит от нас.

Это нагнетается обстановка. Самый простой вариант, чтобы в финансово-экономической сфере дестабилизировать обстановку, — это породить панику у населения. Ай, завтра вот с рублем что-то будет и так далее. Люди, бегите в обменники, меняйте на доллары. Так же? Это же мы не первый раз переживаем. Совсем недавно это было. Я предупредил людей: не бегите, нормально будет. Тот, кто побежал, вернулся назад. Обвалились? Не обвалились. И сегодня мы не собираемся обваливаться, если этого не захотят люди, если они не начнут паниковать.

У нас достаточно золотовалютных резервов, чтобы рассчитаться одномоментно с людьми, если они захотят взять свои вклады. Пожалуйста, забирайте. Но я еще раз говорю: мы должны видеть перспективу, мы должны радеть и болеть за свое государство. Не надо слушать этих шарлатанов. Еще раз подчеркиваю: мы полностью выполним свои обязательства, взятые в этом году по девальвации национальной валюты. В последнее время рубль наоборот усиливался, что тоже не очень хорошо для наших экспортеров. Мы не собираемся национальную валюту в угоду кому-то девальвировать. Надо будет, как и в прошлые времена, заранее мы скажем об этом. И вообще мы коридор определяем на целый год и на будущий мы тоже его объявим, если мы будем девальвировать или укреплять рубль.