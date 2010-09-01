А. Лукашенко: Мы не против приватизации — платите хорошие деньги за те объекты, с которыми мы сегодня не справляемся

Один из вопросов касался экономики — недавней критики работы Правительства и планов на ближайшее время. Президент очередной раз подчеркнул — Беларусь выработала свою модель и будет её придерживаться.

В частности, лакомые куски госсобственности в Беларуси за бесценок продаваться не будут.

Александр Лукашенко:

Модель приватизации у нас определена, мы не против приватизации — платите хорошие деньги за те объекты, с которыми мы сегодня не справляемся. Мы их продадим. Но лакомые куски госсобственности никто продавать просто так, чтобы сегодня прожить нормально, а дальше как Господь на душу положит, не будет. Это моя жесткая линия, я ее придерживаюсь уже полтора десятка лет и буду придерживаться дальше, если мне посчастливится быть Президентом этой страны.

Что касается будущего года: вы заметили в докладе премьер-министра, который сетовал на то, что мы 3-4% ВВП недобираем из-за ситуации с нефтью и газом. То, что Россия ввела пошлину на нефть – это увеличение цены почти в 2 раза, которую мы переплачиваем, нам где-то около $3-4 млрд. дополнительно приходится дарить нашему соседу, руководству России.

Занимаясь сельским хозяйством, я посетил Мозырский нефтеперерабатывающий завод. И это не зря. Но вы не заметили, что там не было начальников из центра, тех, что обычно мне по нефти докладывают. Я хотел послушать людей без них, о том, как там обстоят дела. И я не нашел там катастрофы. Какая бы цена на нефть ни была, мы можем перерабатывать не только в первичном процессе нефть, можем перерабатывать вторичную нефть, остатки нефти, мазуты. Мы модернизировали эти предприятия, они загружены и поступления в бюджет от нефти в этом году не уменьшились, несмотря на то, что нефти у нас меньше стало, в силу того, что она очень дорога — из Венесуэлы возим, а даже наоборот – увеличились. В октябре наши заводы выйдут на стопроцентную загрузку, как это было в былые годы, и сохранят эту динамику. Тогда какие проблемы? И то, что я их критиковал, хоть я до этого и переживал несколько, думал, наверно, зря, не сдержался, то в Мозыре я понял, что не зря. Надо напрягаться и работать.

Сегодня рассказывают, что правительство разгонят, правительство – в отставку, а все, кто сегодня находится в правительстве, пойдут в президенты. Что касается президентства – милости просим. Любой гражданин Беларуси – идите, собирайте подписи, баллотируйтесь в президенты. Никто никому не запрещает. Сейчас то время, когда это можно делать открыто.

Вопрос не в том, что «разгонит, раскритикует и так далее». Я искренне и откровенно высказываю свою позицию, в том числе и сейчас. Я не собираюсь ни перед кем заискивать: ни перед Правительством, ни перед силовыми структурами, ни перед кем. Я Президент, я обладаю полномочиями, определенными Конституцией, должен их исполнять, а не пиарить или замазывать какие-то проблемы, в том числе и перед выборами. Перед выборами надо напрягаться и бежать еще быстрее, чем вчера. Если это правительство, особенно в этот период, когда надо добавлять темпы, докажет свою состоятельность — да ради Бога, пусть работает хоть до смерти. Не до пенсии — до смерти пусть работают. Но нужен результат. Не будет результата – такое правительство мне не надо. Какое бы оно ни было.

Не надо в этом видеть какой-то прицел на будущее, что я хочу якобы снять с себя ответственность, поэтому критикую Правительство. Я 15 лет критикую всех тех, кто сегодня плохо работает с моей точки зрения. Имею я на это право? Имею. Более того: я обязан это делать. Я никогда с себя ответственности не снимал. Во всем, что в нашей стране происходит плохого, – виноват я. Я возглавляю властную вертикаль в стране и несу за это ответственность. И народ должен сейчас с меня спрашивать. Уж после выборов, если они меня оставят Президентом и я захочу этого, то я уже буду потом спрашивать: и со своих подчиненных, членов Правительства, а где надо – и народ заставлять делать то, что надо. А сейчас пусть они меня оценивают и делают свои выводы. Это принципиально.