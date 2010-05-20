А. Лукашенко: Мы можем предложить проекты, от которых практически никуда не денешься

Президент Беларуси предлагает литовскому бизнесу расширить свое присутствие в нашей стране. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с представителями деловых кругов Литвы.

Глава государства подчеркнул, что готов по каждому проекту, который предложат бизнесмены, лично принимать решения, чтобы уйти от излишней бюрократии.

Литовские бизнес-круги, в свою очередь, заявили о готовности предоставить Беларуси в долгосрочную аренду терминал в Клайпедском порту для перевалки грузов. Речь шла и о других перспективных проектах.

В Беларуси работают почти 400 предприятий с участием литовского капитала. В прошлом году инвестиций в нашу республику из соседней страны поступило на десятки миллионов долларов. Причем вкладывать деньги литовские бизнесмены хотят по всем возможным направлениям. Здесь положительную роль играет не только выгодное геополитическое положение Беларуси, но и наша географическая близость.

На прием к Президенту попали более дюжины крупнейших бизнесменов Литвы. Речь, конечно же, об инвестициях — возможности вкладывать деньги в нашу страну. А возможности для этого как раз самые благоприятные. Ведь Беларусь и Литва практически одновременно начали выходить из кризиса.

За три месяца этого года объем взаимной торговли вырос на 38%, а продажи белорусских товаров увеличились сразу наполовину.

В экономическом плане Беларусь и Литва — партнеры давние. Прошлогодний визит Александра Лукашенко в Литву придал этим отношениям новый импульс. Выступление нашего Президента на белорусско-литовском бизнес-форуме тогда оставило у местных предпринимателей самые приятные впечатления.

Бронисловас Лубис, президент конфедерации промышленников Литовской Республики:

Мы все вспоминаем Ваш приезд в прошлом году в Литву, в Вильнюс и Вашу прекрасную речь. Она была красива и внутренне, и с хорошим юмором и иронией. Особенно мы вспоминаем вашу шутку о том, что у кого-то есть мысль, что у Вас не будет 60 евро на оплату визы. Но, видимо, уже нужно думать и говорить, что время разрушения наших экономических отношений закончилось и наступило время созидания — не только в ‘экономическом, но и политическом плане.

По итогам работы форума в прошлом году были достигнуты договоренности о создании 11 совместных предприятий. Заключены договоры на поставку белорусской продукции на общую сумму до 600 тысяч евро. Однако существует проекты, которые могут еще сильнее сблизить наши государства в экономическом плане.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы можем предложить проекты, от которых практически никуда не денешься. И у нас есть много проектов. Потому что если от них отказаться — себе в ущерб. Мы хотели бы, чтобы мы эти проекты осуществляли с вами.

Отвечу прямо — вы, как бизнесмены, меня поймете — когда с другой страны вовлечен заинтересованный человек, особенно частная структура — мы это практикуем, неглядя на то, что у нас и государственных предприятий много, и акционерных, где мы контролируем все процессы — тем не менее, всегда настаиваем на том, чтобы это государственное предприятие с другой стороны сотрудничало с частной фирмой. Тогда я, во-первых, хорошо вижу ситуацию, а во-вторых, частник себе во вред вряд ли что-то сделает. У меня всегда так было — проинформируют о всех недостатках на государственном предприятии, пока оно не стало частным.

Литва в лице деловых кругов также заинтересована в расширении возможного сотрудничества. В частности, готова предоставить Беларуси в долгосрочную аренду терминал в Клайпедском порту для перевалки грузов. Впрочем, и присутствие литовских бизнесменов в Беларуси стремится к максимально возможным объемам. Заинтересованность обоюдная.

Президент, со своей стороны, озвучил правила инвестирования, одинаковые для всех.

Александр Лукашенко:

Если у вас есть интерес в Беларуси — пожалуйста, приезжайте, давайте начинать работать. Я вам гарантирую главное: вы здесь ничего не потеряете по причине нашей неразворотливости, расхлябанности и прочего. Но если вы будете виноваты — мы, конечно, будем вам помогать, коль мы с вами начнем разговаривать, вы наши люди будете — но желательно, чтобы вы не делали неверных шагов. Поэтому хоть с сегодняшнего дня приходите.

Пожалуй, и сами бизнесмены это понимают. Сегодня литовский бизнес строит в Беларуси торговые и культурно-оздоровительные комплексы, развивает транспортную логистику. В Минске скоро появится многофункциональный комплекс на базе стадиона «Трактор» на 18 тыс. мест. В Гродно реализован проект по выпуску тканей. В районе проспекта Дзержинского возводится супермаркет. Строится предприятие по деревообработке в Могилеве. Есть планы по инвестированию в переработку мяса индейки и использования мощностей аэропорта в Гродно для бизнес-перелетов.

Аугустинас Ракаускас, виде-президент ассоциации «Деловой совет экономического и торгового сотрудничества с Республикой Беларусь»:

Мы всегда хотим быть союзниками с вами и осуществлять множество проектов.

Вместо запланированного часа бизнесмены и Президент общались вдвое больше. Долго не расходились, говорили на самые разные темы.

Завтра в Гродно открывается 6-й белорусско-литовский форум. Вся конкретика ближайших инвестпроектов будет озвучена именно там. Правда, одна из основных тем — развитие торгово-экономического сотрудничества между нашими регионами. Не секрет, что такой формат зачастую и наиболее выгоден в экономике.

Евгений Горин, Николай Сенчило и Игорь Пучков, телекомпания СТВ.