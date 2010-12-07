А. Лукашенко: Мы должны избавиться от ущербной лакейской психологии зависимости от кого-то более сильного

Главным событием первого дня Всебелорусского народного собрания стало выступление Президента. Оно длилось более трёх часов. В своей речи Александр Лукашенко коснулся всех сфер жизни страны. Глава государства подвёл итог прошедшей пятилетки, и отметил, что проводимая в стране работа в прошлом по своим масштабам и сложности не идёт в сравнение с тем, что предстоит сделать.

Александр Лукашенко:

Уважаемые товарищи! Пятилетие для государства в глобальном историческом масштабе — всего лишь миг. Но и за этот короткий период можно или разрушить страну, или, наоборот, укрепить и обеспечить ее прогресс. Все зависит от того, насколько последовательно и разумно организовано управление государством, пользуется ли власть доверием народа.

Мы прошли с вами серьезные испытания глобальным кризисом, который стал самым глубоким в послевоенной мировой истории.

Вспомните: в 2008 году Беларусь вышла на высокие темпы развития. Прирост валового внутреннего продукта составил почти 10% в год. Даже несмотря на тогдашнее повышение цен на ресурсы, мы обеспечили хороший уровень экономики и жизни людей.

Но потом грянул глобальный кризис. Не у нас он зародился. Оказалось, что западная «прекрасная» жизнь не имела под собой твердой экономической основы. Базировалась не на эффективной работе, а во многом на виртуальном спекулятивном капитале и бесконтрольных кредитах. Началось все с хваленых американских банков, которые лопнули сами и потянули за собой весь финансовый мир. Я изначально говорил тогда, что причинами кризиса стали коррупция, махинации, алчность экономических и политических элит стран-флагманов. Сегодня с этой позицией согласились все.

К сожалению, не обошел мировой кризис и нас, хотя Беларусь одной из последних оказалась втянута в этот водоворот. Этому во многом способствовали и наши партнеры, которые закрывали свой внутренний рынок для нашей продукции, в разы увеличивали цены на нефть и газ. И тем не менее нам, в целом, удалось удержаться на плаву. Да, пришлось повышать у себя цены. Идти на зарубежные заимствования, предпринимать оперативные меры по диверсификации — словом, делать все для того, чтобы спасти страну.

Планета сегодня только-только выползает из кризиса. Наметились лишь первые признаки оживления мировой экономики. И мы тоже — еще в начале выхода из этой ситуации всеми силами стараемся выкарабкаться из кризисной ямы. Беларусь доказала свою способность обеспечить устойчивое развитие и национальную безопасность даже в самых жестких внешних условиях. Страна «не прогнулась», несмотря на неимоверное давление и массированный шантаж со всех сторон. Мы не дали погубить созданную политическую и социальную стабильность. Мы сохранили народное достояние, которое в других странах ушло за бесценок.

За прошедшие пять лет мы сделали колоссальный рывок в социально-экономическом развитии страны. Несмотря ни на какие трудности, мы выполнили то, что обещали народу на предыдущем съезде. И это не подарок от Господа Бога и не результат сырьевого экспорта — белорусскому народу никогда и ничего не доставалось просто так. Это итог общего дела и напряженного труда. Наш социально-политический курс не на словах, а на деле доказал свою эффективность. И многие, даже наши прежние оппоненты как внутри страны, так и за рубежом, вынуждены сегодня это признать. Благодаря своей модели развития нам удалось спасти страну от губительного кризиса, предотвратить последствия, которые пришлось испытать большинству стран мира.

Время выбрало нас — нашему поколению дан великий шанс впервые за тысячелетнюю историю сформировать свое суверенное государство. Никогда прежде у нас не было самостоятельного белорусского государства, в котором сам народ выбирал власть и свой путь развития. Глубина и значимость этого велика. Ведь независимость — это не формальный акт принятия декларации и не просто внешние атрибуты: флаг, герб, гимн, валюта. Главное — это право народа самостоятельно выбирать стратегию социально-экономического, политического и культурного развития, отстаивать собственные национальные интересы и обеспечивать рост уровня жизни.

Суверенитет — это высшая национальная ценность, которую надо каждодневным трудом укреплять и защищать. Никто не будет за нас решать наши проблемы и задачи — ни Москва, ни Вашингтон, ни Брюссель! Мы должны решительно избавиться от ущербной лакейской психологии зависимости от кого-то более сильного и недооценки собственных возможностей. Мы стали хозяевами судьбы своей Отчизны . И только от нас зависит ее настоящее и будущее, достойное место на международной арене. Я уже неоднократно говорил: реальный суверенитет дорого стоит, дорого обходится, но без него нация нежизнеспособна!

Перефразируя Бисмарка, я бы сказал, что независимость — «это роскошь, которую не каждый может себе позволить». Независимость Беларуси стала неоспоримым фактором мировой политики. Фактором, который уже невозможно игнорировать! И это величайшее наше достижение.

За последние полтора десятилетия страна доказала свою политическую и экономическую самостоятельность. Подтверждением этому является постоянный экономический рост, обновление основных производственных фондов, повышение благосостояния нашего народа. Среднегодовой темп экономического развития Беларуси в истекшей пятилетке составил в среднем около 8% в год. Выше он только у 12 стран мира. Вы только вдумайтесь: за текущую пятилетку в экономику будет вложено 72 миллиарда долларов по сравнению с 20 миллиардами в прошлой.

Вы знаете, я, придя в этот зал, увидел здесь Сергея Линга, который когда–то работал премьер–министром. Много лет назад, придя ко мне, когда было очень трудно, он сказал: «Вы знаете, Александр Григорьевич, нам хотя бы полтора, ну два миллиарда инвестиций — и страна бы процветала». Сергей Степанович, 72 миллиарда за истекшую пятилетку! В этом одна из характерных черт белорусской социально–экономической модели: всё, что заработали, направили на развитие, вложили в собственную экономику, а не вывезли за границу, не растащили в виде дивидендов.

За пять лет у нас создано 185 новых предприятий, более 320 кардинально модернизированы. В целом страна вышла на объемы экспорта товаров и услуг свыше 25 миллиардов в год. Выпуск инновационной продукции увеличился более чем в 4 раза. По сути, за пятилетку обновлен, а на некоторых предприятиях многократно обновлен весь модельный ряд. Это огромный труд инженеров, конструкторов, ученых, рабочих и служащих.

Возьмем простой пример простого предприятия «Белкоммунмаш». Люди постарше, думаю, хорошо помнят — это была обычная ремонтная мастерская трамваев и троллейбусов, которые производились в Российской Федерации и Латвии и поставлялись в Беларусь. Посмотрите сегодня на городской транспорт в наших городах и тем более — на перспективные модели. Предприятие полностью обеспечивает внутренний рынок и экспортирует на 22 миллиона долларов в год.

И что самое важное — таких примеров по стране можно привести немало. И если говорить об этом предприятии, это единственное предприятие в Европе и на пространстве бывшего Советского Союза, конкуренции с которым никто не выдерживает. Поэтому всякие утверждения о том, что мы работаем на старой базе, «проедаем советское наследство», — досужие разговоры, которые подбрасывают в общество недалекие люди, ничего не понимающие в экономике.

Я привел только один пример. Я могу называть все предприятия, известные в Беларуси. К примеру: МТЗ, который в советские времена, и я это хорошо знаю, и все сидящие в зале это знают, имел всего две-три модели тракторов. Сегодня этот завод производит, дай Бог памяти, около 60 моделей тракторов, на все вкусы.

Возьмите наши БелАЗы. Какой бы ни был вот этот кризисный трудный период, проблем, конечно, там хватает, но на перспективные модели на три года вперед стоят люди в очереди, чтобы купить эту машину. И это предприятие сегодня держит 30% мирового рынка.

Я еще раз повторяю, я могу перечислять массу предприятий, которые не просто выстояли, а сегодня имеют прекрасные перспективы.

Однако, при этом давайте будем откровенны. К сожалению, не по всем позициям нам удалось выйти на запланированные рубежи. Не выполнены обязательства по росту валового внутреннего продукта. И пусть из 45-50% плана мы не выполнили 3,5-4% — но мы не выполнили. По производству сельскохозяйственной продукции мы тоже не достигли уровня, который был запланирован. По снижению отрицательного сальдо внешней торговли мы также не вышли на запланированный уровень. И эти три показателя, тем не менее, на будущую пятилетку очень серьезны. И нам придется наверстывать, чего бы нам это ни стоило.

С одной стороны, на то есть и объективные причины. В первую очередь это финансовый кризис, который ударил по нашему экспорту. Негативным фактором также явилось резкое повышение цен на энергоносители: за пять лет цена на природный газ для Беларуси выросла в 4 раза, на нефть — в 2 раза. И погодные условия прошлого года, конечно, сильно ударили по экономике Беларуси, что опустило на ступень ниже по производству сельское хозяйство.

Но, с другой стороны, нельзя сбрасывать со счетов и субъективный фактор. Что, скажете, у нас нет расхлябанности, нерасторопности, медлительности в принятии управленческих решений? А сколько очевидной бесхозяйственности! Отдельные министерства и концерны видят свою роль в работе с подчиненными предприятиями только в том, чтобы любыми способами выбивать выполнение прогнозных параметров.

Мы сегодня можем констатировать, что выполнили большинство прогнозных показателей пятилетки. Мы выдержали ценовые шоки. Не только полностью обеспечили внутренние потребности страны в тепле, электроэнергии, топливе, но и постарались максимально смягчить последствия для наших людей. В нынешнем году население оплачивало газ и электроэнергию всего лишь на 40%. Остальное компенсировал государственный бюджет.

Словом, за эти пять лет мы многое испытали и проделали, многому научились. Нам удалось минимизировать экономические угрозы и обуздать инфляцию. Беларусь не рухнула. Скажем прямо: наш человек не очень-то и почувствовал этот глобальный кризис. Мы обеспечили хоть и не такое, как планировали, но небольшое движение вперед, даже в кризисный год, когда по валовому внутреннему продукту практически все государства минусовали. Хоть около 2%, но прирост мы получили. Вот это и есть проявление того, что называется надежным запасом прочности экономической системы.

Стабильность нашей экономики ощутимо выросла. И можно с полным основанием утверждать, что у нас создан надежный плацдарм для ускоренного развития экономики в очередной пятилетке. Мы уже научились решать любые задачи и способны успешно работать в условиях мировой конкуренции. Нам сейчас нельзя останавливаться.

Достигнутое стало возможно благодаря, без преувеличения, героическому труду нашего народа. Люди — главное богатство Беларуси! В них залог наших успехов и государства в целом. Поэтому ключевым приоритетом нашей политики всегда был, есть и будет человек — его потребности, уровень и качество жизни.