А. Лукашенко: Курс 5000 рублей за доллар — реальный, принятый, и я впервые его поддерживаю

Президент поставил задачу перед чиновниками — обеспечить необходимую социальную защиту граждан и увязывать рост цен исключительно с мерами по соцзащите.

При этом Александр Лукашенко отметил — самое главное, чтобы сейчас работали предприятия и были защищены люди. Предостерег также правительство и Нацбанк от принятия поспешных решений на валютном рынке, заявив, что о какой-то конкретике можно будет говорить только по итогам первого полугодия, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко:

Определитесь с целями и критериями. Я вам сказал: главный критерий — это народ, наши с вами родители. Мы и так уже резанули — дальше уже некуда резать. Дальше резать некуда! Поэтому как вы там будете делать — это ваше дело. Вы у меня хотите спросить, что завтра — завтра, я абсолютно согласен с Прокоповичем, нельзя никаких вот таких радикальных решений, как вы предлагаете, принимать. Мало времени прошло. Ажиотаж не спал по автомобилям — это был спусковой крючок. Миллиард долларов мы выбросили.

Ещё люди до 1 июля будут ввозить автомобили. Можно завтра ввести эту пошлину, но это будет нечестно по отношению к людям. Я давно мог это сделать, но это нечестно будет. Вы накопили три тысячи, завтра готовы были вот эту «ломаччину» купить — не только для того, чтобы проехать. Не только, но и решить какие-то вопросы, автомобиль же не роскошь в наше время уже. А я должен был зарезать людей, я не стал вводить эту пошлину. Ввёл бы — не было бы этого ажиотажа на автомобили. Но вы бы не купили этот автомобиль. А вы хотели. Понимаете? Человеческое должно быть в основе ваших курсов. А когда мы не знаем, как точно идти — давайте, мужики, спешить не будем.

Итак: курс 5000 рублей за доллар — реальный, принятый, и я впервые его поддерживаю. Это нормальный курс. Мы не можем больше курс устанавливать и играться на рынке. Сегодня надо нам чуть-чуть организоваться и сделать нормально. Успокоиться и сделать нормально. Всё в наших руках. Всё производство работает, спрос на продукцию колоссальный. Где плохой спрос — валюты не ждите, где предприятия не работают. Вот с вас я шкуру сниму на сто процентов — с министров и губернаторов. Не дай Бог, какое-то предприятие будет плохо работать.

По ценам категорически вас предупреждаю: дёрнетесь не там, где надо — пеняйте на себя. А завтра чтобы было 4500 на каждой заправке. Ситуация терпима. Но я говорю: не надо дурацких вот этих шагов делать, чтобы людей травить. Каждая вторая семья имеет автомобиль. Зачем эти 30%? Вот бюджет пополним — вам это надо, этот бюджет сегодня? Префицит же у вас в бюджете этом. Давайте подрежем этот бюджет, давайте капитально что-то не отремонтируем. Сегодня предприятия на плаву — давайте им поручим школы в порядок привести, как когда-то была шефская помощь, детские садики. Давайте перенесём, пока управляемо, меньше из бюджета будем давать.

Работайте так, как надо, не обижайте людей. Тот же рост цен — до 1 января мы спокойно можем выйти.

А. Лукашенко: Абсолютно недопустимо делать резкие движения в ценообразовании — только вниз. Вверх — нельзя!