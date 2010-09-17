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А. Лукашенко: Картошка и продукция сельского хозяйства — это золото, это дороже нефти

17 сентября 2010 07:55
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Выступая на VI съезде Федерации профсоюзов Беларуси, Александр Лукашенко традиционно был эмоционален и множество раз отступал от заготовленной речи. К примеру, говоря о развитии агропромышленного комплекса и собранного в этом году богатого урожая.

Если бы это был газетный заголовок, статью можно было назвать «Нужно идти от земли — в ней сегодня все счастье».

Александр Лукашенко:
С будущего года ищите свое счастье на своих предприятиях. Мы будем контролировать и жестко спрашивать, и будем на стороне трудовых коллективов, но помните непреложную истину: для того, чтобы что-то иметь в кармане, надо работать. Я человек жестких правил, вы, наверное, это знаете, и считаю так: переступил порог завода — от генерального директора до рабочего — там железная диктатура технологическая. Тут никуда не денешься. Пришел на поле — тут надо возделывать картофель, свеклу, еще что-то. Там диктатура железная — не моя, не руководителя — технологическая. Положено посеять в эти сроки — посей. Положено убрать — убери. И вот я премьеру сегодня говорю, конечно, с сожалением, что мне опять приходится этим заниматься.
Сегодня та же картошка и продукция сельского хозяйства — это золото, это дороже нефти. Картофель — рентабельность 100%, даже больше при тех ценах, о которых вы мне только что сказали. Мо когда-то мечтали о 10 тысячах килограмм, сегодня уже 17 тысяч. И завтра будет больше. Завтра в три раза будет больше. Но куда девать картошку? Надо подержать и в три раза по цене продать. И не будет проблем у Прокоповича, где взять валюту. Сегодня едут прямо на поле, в очереди стоят рефрижераторы, фуры — дайте! Мир голодает, и не только Россия.

# Экономика # Лукашенко

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