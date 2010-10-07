А. Лукашенко: Какой дефолт?

Александр Лукашенко посещает сельхозпредприятие «Старица-Агро» в Минской области. Никакие экономические катаклизмы Беларуси не грозят. Об этом сегодня в ходе рабочей поездки по Минской области заявил Президент Александр Лукашенко.

Урожайность картофеля в Старице по сравнению с предыдущим годом увеличилась в два раза. Рентабельность — 140%. Здесь намерены собрать не менее 7 тысяч тонн. Потому и неудивительно, что свою рабочую командировку Глава государства начал с полей — посмотреть, как идут осенне-полевые работы. Они в самом разгаре. Глава государства потребовал завершить сбор картофеля на следующей неделе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В течение 3-4 дней заканчиваем уборку картофеля в стране. 3 дня — на силос и кукурузу — заканчиваем. Останется у нас свекла, которую мы спокойно уберем.

Копыльское хозяйство обеспечивает картофелем и внутренний рынок, и на экспорт отправляет.Буквально сегодня очередная партия отправилась в Татарстан, где белорусские картофель называют «крахмальным деликатесом». Наш картофель отправится и в Санкт-Петербург и Москву.

Сегодня задача не только вырастить урожай, но и сохранить. Такое поручение не раз давал Глава государства. В «Старице-Агро» в этом плане пустили в ход новые технологии. Построили хранилища. Их показали и Президенту. Особая гордость — созданный микроклимат . Такие условия пока только в одном хранилище. Оборудование позволяет хранить картофель до весны, причем в том виде, в котором его собрали осенью.

Александр Лукашенко:

Вопрос — дефолт. Народ не выговаривает такие матерные слова. Вы спросите у президента, что там будет? Какой дефолт? Дай Бог, чтобы нам в будущем с хлебами не подвело. А так у нас отличный год — вот и весь дефолт. Когда есть, что поесть, детей накормить — а в школах и садах их накормят — вот и весь дефолт. И тут нас не всковырнешь.