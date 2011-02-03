А. Лукашенко: К 2015 году надо выйти на уровень производства 10 млн тонн молока и удвоить экспорт молочных продуктов

К 2015 году в Беларуси производство молока должны довести до 10 млн тонн, предстоит удвоить экспорт продукции. Об этом сегодня заявил Президент Александр Лукашенко на совещании по вопросу развития молочной отрасли.

За 5 последних лет производство молока в стране выросло более чем на треть. Удалось полностью обеспечить внутренние потребности, при этом половина продукции перерабатывающих предприятий успешно продается за границу. В минувшем году выручка составила 1,5 млрд долларов. Задача в ближайшее время довести ее до 2 млрд.

Опыт работы с иностранными партнерами в данной отрасли пока что серьезной отдачи не принес. Например, работа инвестора на совместных предприятиях в Шклове и Пружанах заключается только в розливе молока в тару. Хотя изначально речь шла о серьезных капиталовложениях в сырьевую базу, создании новых производств, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко:

За 5 лет производство молока выросло почти на 35%. Ни в одном государстве к такому высокому уровню никто не прирастал. И спрос на него на мировых рынках очень высокий. География экспорта расширяется. У нас сегодня в очереди стоят люди, компании и государства — мне звонят президенты — «Дайте молочную продукцию!» Уже даже цены не спрашивают.

В новом пятилетии задачи еще более масштабные. К 15-му году надо выйти на уровень производства 10 млн тонн молока и удвоить экспорт молочных продуктов. Наша цель состоит в том, чтобы получить максимальную выгоду за счет экспорта высококачественной молочной продукции. Естественно, для решения этих задач потребуются значительные вложения. Понятно, что отрасль является лакомым куском для инвесторов, и неслучайно мы рассматриваем сотрудничество с российской компанией «Юнимилк» — теперь, как я уже сказал, французско-российской «Данон-Юнимилк». Мы ее впустили фактически на наш молочный рынок с сырьевым ресурсом на самых льготных условиях. Но я категорически предупреждал о недопустимости вывоза из страны продукции с низкой добавленной стоимостью. Более того, компания сама обещала создать современное молокоперерабатывающее предприятие, развивать свою сырьевую базу. Однако реализации этих обещаний пока не видно.