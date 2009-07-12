А Лукашенко: Если бы сегодня кризис закончился, мы бы первыми вышли из него

Глава государства в интервью австрийской газете «Die Presse» высказал мнение, что Беларуси нет внутренних причин для кризисных явлений в экономике страны.

– У нас в прошлом году 110% составил темп роста ВВП к 2007 году. Это к тому уже высокому уровню, который у нас был. Мы ведь давно превзошли уровень советских времён. А он у нас высокий был. И если бы не вот эти внешние факторы, наша экономика развивалась бы динамично и стабильно, несмотря даже на сильный рост цен на энергоресурсы. Мы выдерживали это, потому что модернизировали экономику и занимались этими процессами, – сказал глава государства.

По его оценке, кризисные явления в Беларуси «имеют исключительно внешнюю причину».

– Я не могу назвать ни одной внутренней причины. Мы зависимы, как Германия и как Австрия, от экспорта, наша экономика экспортоориентированная, мы почти 75% продаем того, что производим. И коль спрос упал на международных рынках, там, где мы работали, естественно, нам стало очень трудно и сложно. Если бы сегодня кризис закончился, мы бы первыми вышли из него, – убежден Президент.

Полностью интервью Александра Лукашенко австрийской газете «Die Presse» читайте на сайте Президента Республики Беларусь