А. Лукашенко: Для нас, чернобыльской страны, ткани из льна — это спасение

Все предприятия льняной отрасли Беларуси за три года необходимо вывести на рентабельную работу. Такое поручение Президент страны дал сегодня в ходе рабочей поездки в Витебскую область. Александр Лукашенко ознакомился с производством на Дубровенском льнозаводе и социально-экономическим развитием региона.

Сегодня Президент посетил Дубровенский льнозавод. Здесь главе государства доложили о развитии региона, но основная тема рабочей поездки — возделывание и переработка льна. Пути оздоровления отрасли в обсуждали на совещании в марте в Орше, но пока существенных подвижек не отмечено.

Не выполняется поручение по объему выработки льноволокна — это 40 тысяч тонн при задании в 60 тысяч, есть нарушения технологии. Всё это сказывается на конкурентоспособности продукции и рентабельности производства.

В то же время, лён — исторический бренд Беларуси, он украшает даже герб Беларуси. К тому же, это культура стратегическая, это не раз подчеркивал глава государства. Отрасль нужно развивать. Президент поручил в трёхлетний срок вывести все предприятия сферы на рентабельную работу.

Александр Лукашенко:

Льну в Беларуси быть. Я не хочу, чтобы мы повторили картофель. Оказывается, картофель — это золото. Лён — это тоже золото, плюс политическая культура: на гербе Беларуси лён и клевер — мирные культуры, очень выгодные для нас. Для нас, чернобыльской страны, лён, ткани из льна — это спасение. Поэтому и одежде изо льна быть, и постельным принадлежностям, и скатерти, и салфетки — всё то должно быть. Этим мы будем заниматься очень интенсивно и как следует. За зиму мы с губернатороми должны с каждым руководителем льносеющего хозяйства проговорить всё это и вбить ему в голову, что за лён будем спрашивать не меньше, чем за хлеба.

Глава государства сакцентировал внимание на том, что надо создавать холдинги по выращиванию и перерабатыванию льна, повышать качество. Тем более, культура востребована во всем мире. Рынок завоёвывает Китай, на втором месте — законодатель моды Франция, Беларусь пока четвёртая. К 2015 году стоимость 1 тонны льноволокна полагают повысить втрое.

Отрасль практически безотходная: изо льна производят строительные ленты для утепления жилых домов, для коммунальных хозяйств — инвентарь, делают льняное масло, которое очень полезно для здоровья — так утверждают медики. И, конечно, одежду. Одну из последних коллекций сегодня продемонстрировали главе государства. На самом заводе глава государства ознакомился с новой линией по переработке льна.