А. Лукашенко: Деньги любят тишину, поэтому бизнесмены идут в Беларусь

Сегодня второй день рабочей поездки Главы государства Александра Лукашенко в Брестскую область. Президент ответил на вопросы журналистов. Затронуты темы как внутренней, так и внешней политики. Президент заметил, что стране нужны прямые инвестиции, которые приносят реальную прибыль.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Инвестиции инвестициям рознь. Надо привыкнуть к тому, что если нас кто-то кредитует, то это возвратные деньги, их надо возвращать. Поэтому нужны окупаемые проекты.

Сегодня я даже удивился. Обратил внимание, что министр, докладывая о 200-километровой трасе вокруг Беловежской пущи, сказал, что она, по их расчетам, окупится за 6,5 лет. Значит, это прекрасно, что это окупится. Я вообще думал, что будет чисто социальный и неокупаемый проект. Это здорово. Поэтому я не вижу больших проблем с инвестициями, но нужны прямые инвестиции. Мы особо не рассчитываем на то, что кто-то нам принесет эти деньги. Мы сами будем создавать такие инфраструктурные объекты, в том числе и здесь, будем сами инвестировать, для того чтобы получать определенную отдачу.

Мы законодательно создали лучшие условия в этой округе — Восточная Европа, Россия, Украина… У нас очень хорошие условия. Плюс к тому — абсолютная предсказуемость, стабильность, тишина и покой. Деньги любят тишину, поэтому бизнесмены идут в Беларусь — конечно, не валом, не потоком, но нам это и не надо. Надо всё делать спокойно, но на века.

О ходе и результатах рабочей поездки Александра Лукашенко по Брестской области сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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