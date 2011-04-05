А. Лукашенко: Да, был какой-то ажиотаж. Сейчас он гораздо меньше, пошел на спад

Рабочая поездка Президента Беларуси по Брестской области началась с Кобринского района.

Александр Лукашенко:

Конечно, нас очень сильно подкосил ажиотаж с автомобилями. Мы посмотрели, там больше миллиарда. Были даже предложения ввести сейчас эту пошлину. Но это удар по людям, зачем же уже своих людей давить. Выдержим мы это, пускай люди купят себе машину, какую хотят, заменят, если надо.

Кто-то скупает машины для того, чтобы их перепродать — это бизнес человека. Валюта есть — иди покупай, продавай, нет валюты — из закромов мы больше брать не будем, золотовалютный резерв — это святое. Мы должны его пополнять. Ну хотят люди купить, что ж поделаешь. Поэтому я и Нацбанку сказал, и правительству, что ни в коем случае наступать на людей нельзя. Пускай люди реализуют свое желание.

Поэтому спокойно надо к этому относиться. Да, был какой-то ажиотаж. Сейчас он гораздо меньше, пошел на спад. Все сойдет, но люди не предъявят нам претензии, что мы закрыли им возможность купить то, что они хотят.

Но главное — это продать больше, чем привезти из-за рубежа. Хватит жить за счет кого-то.