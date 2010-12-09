А. Лукашенко: Чтобы подписать документы по ЕЭП, надо было снять недоразумения, которые портили наши отношения

Формирование нормативно-правовой базы Единого экономического пространства завершено. Оно начнет функционировать с 1 января 2012 года. Президенты Беларуси, Казахстана и России подписали сегодня в Москве соответствующую Декларацию по итогам заседания высшего органа Таможенного союза. Создание ЕЭП обсуждалось и на заседании Межгоссовета ЕврАзЭС. Участие в мероприятиях принял Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко:

Мы сегодня констатируем факт создания Единого экономического пространства. Мы подписали все 17 документов, которые формируют это Единое экономическое пространство. Но, чтобы их подписать, надо было снять эти недоразумения, которые портили наши отношения. Чтобы подписать документы по ЕЭП, надо было снять вопросы этого дня. Например, вопросы таможенных пошлин между Беларусью и Россией, да и Казахстаном — на нефтепродукты, на нефть, поставляемую в Беларусь. Такие пошлины существовали. Я хочу поблагодарить всех россиян, руководство России за то, что сегодня, до встречи в рамках Таможенного союза, мы собрались в Кремле — белорусская и российская делегации, возглавляемые главами государств — и все вопросы, о которых я сказал, были сняты.

До начала заседания высшего органа Таможенного союза состоялась встреча Президентов Беларуси и России. Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев общались более полутора часов и, вопреки скептикам, сняли все острые вопросы по нефти и газу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Россия и Беларусь отменили пошлины на нефть с 2011 года. Об этом заявил сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Соглашение о беспошлинных поставках нефти и нефтепродуктов в Таможенном союзе будет бессрочным. Об этом сообщил сегодня в Москве журналистам первый вице-премьер Беларуси Владимир Семашко.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Отныне — и это бессрочно подписанное соглашение — поставки нефти, нефтепродуктов и природного газа внутри Таможенного союза трех государств буду осуществляться беспошлинно. Важно и то, что эти поставки будут осуществляться безо всякого квотирования и подобных ограничений.