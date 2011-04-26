А. Лукашенко: Что изменится в плане безопасности для нас, если Игналинская АЭС, фактически, была в том же Островце?

По традиции рабочих поездок по регионам, пострадавшим от аварии на ЧАЭС, Александр Лукашенко ответил и на вопросы журналистов. Первый касался как раз развития этих территорий. Будет государство и дальше вкладывать большие деньги в проекты по их возрождению, и насколько оправдан путь, выбранный белорусским государством?

Александр Лукашенко:

Когда мы ехали в автомобиле, председатель райисполкома сказал: ведь этот радиационный заповедник — горе не только белорусское. Да 75-80% — это наше горе, но ведь и России, и Украины коснулась эта беда. Так вот люди дают оценку, председатель райисполкома говорит: «Нам бы ваш порядок, дисциплину, и нам бы сделали то, что вы в Беларуси сделали после Чернобыльской трагедии». Люди в Украине так говорят, и россияне — вот она вся оценка, люди уже это оценили.

А то, что критиковали — кто-то не понимал, кто-то перепугался, психологический шок был. Но основа нынешней пятой колонны формировалась тогда. Это была их политика. И сегодня уже специалисты говорят, что гвалт был поднят такой силы, что через несколько лет после Чернобыля ещё больше земли вывели из севооборота, деревни отселили. Потом спохватились, что зря. Поэтому мне пришлось принимать решение, непопулярное тогда решение, но спустя столько времени всё говорит о том, что мы поступили правильно. Сегодня один из вопросов, которые ставят и нынешний губернатор Гомельщины, и местные руководители, которые, кстати, здесь живут, и люди, которые, кстати, здесь работают, на этих землях, — очень долгие бюрократические проволочки по возрождению этих земель, мы готовы работать больше, нам мешают. Полномочия получит губернатор и в плане перераспределения денежных средств, и плане территориального освоения, рекультивации и возрождения этих земель.

У каждого поколения своя судьба. Поколению до нас — нашим родителям, нашим дедам выпала страшная Великая Отечественная. Ещё раньше поколение пережило и Первую Мировую, и гражданскую. Ещё раньше французы топтались по нашей земле. А нашему поколению, наверное, выпала трагедия в Чернобыле. Может, я непопулярную вещь скажу, но скажу: многие сегодня кричат, что надо убегать, уходить, бросать и так далее. Стоит вопрос: а кому бросать? Кто будет этот край возрождать? Погибнем, умрём — у нас в деревне с самым высоким уровнем радиации самая высокая продолжительность жизни. Объясните мне это, мы же имеем, с чем сравнить. Мы здесь столько головотяпства допустили — порой из-за незнания, порой из-за политики. Я уже говорил, что тут формировалась пятая колонна. В Минске они все гвалтом кричали, защищали эту землю. И мне, может быть, сегодня хотелось бы где-то там в Минске веночек возложить, корзиночку принести. Ну зачем лететь в этот радиоактивный заповедник, да и вам не надо было следом за мной идти. А кто, если не мы?

Эти земли будут возрождены. Мы уже не преодолеваем Чернобыльскую катастрофу, мы уже не спасаем людей — мы возрождаем этот край. И не успеем оглянуться — вы не успеете оглянуться — как мы возродим эти земли.

С проблемой регионов, пострадавших от чернобыльской трагедии, Беларусь справляется практически в одиночку. Журналисты спросили — может, стоит активнее призывать к этому и международное сообщество. Недавно евро-чиновники выделили почти 90 миллионов евро белорусской оппозиции. Так может быть, средства найдутся и на более насущные нужды белорусов.

Александр Лукашенко:

Они нам отвалили аж полпроцента от всех тех затрат, которые мы вляпали в возрождение этих земель. А ведь не мы взрывали, не мы эксплуатировали. Это горе наше, но причина не в нас. И нам никто не помог. Мы сами возрождаем этот край. Пусть приезжают, платят деньги, смотрят, отдыхают — на здоровье. Но просить я их не буду. Если б они были порядочные, они же знают эту проблему и трагедию, они бы нам помогали. А так они платят тем, кто отчасти и породил эту проблему. Это пятая колонна, они им платят, значит им не возрождение надо, им наша погибель нужна. Но не дождутся. Поэтому просить я их не намерен. Ну вам, может быть, есть смысл. Может, они вас услышат, я всерьёз это говорю. А я просить у них не буду, мы сами справимся с этим.

События в Японии заставили многие страны внимательнее посмотреть на безопасность атомных электростанций. Повлияет ли это на развитие атомной энергетики в нашей стране и готовы ли мы нести дополнительные расходы на повышение безопасности?

Александр Лукашенко:

Во Франции 80% производимой электроэнергии — в оплоте демократии — дают атомные станции, в Западной Европе — больше 30%. По оценкам МАГАТЭ, к 2025 году рост производства электроэнергии на АЭС составит 44%. В России к 2015 году предполагается в 2,5 раза увеличить выработку электроэнергии на АЭС. А там нефти — как у нас воды, природного газа немерено, но в 2,5 раза увеличивают производство электроэнергии на атомных станциях. После 2012 года планируется ежегодно вводить в России в строй по два энергоблока. Две такие станции, как мы планируем, за один только год. Наши прибалтийские соседи заявили о планах строить общую АЭС — два-три государства, одну на троих. Польша намерена построить атомную станцию — заметьте, рядом с нами. После чернобыльской катастрофы в разных странах было построено больше 120 ядерных энергоблоков. 120 атомных станций, которую мы планируем построить.

Строительство АЭС в Беларуси позволит ежегодно экономить до 5 миллиардов кубических метров газа — мы сейчас где-то 20-22 миллиарда сжигаем. 25% мы сэкономим. Технологическое развитие ускорится, фундаментальная наука, появятся масштабные научные исследования. Стоимость этой электроэнергии будет наполовину меньше, чем сейчас мы от природного газа имеем.

Встаёт вопрос: мы, что умнее всей планеты — нет. Так почему мы сегодня в бешенство впадаем? Потому что нам это навязывают. Конкурентами мы будем — для Прибалтики, для Польши. А что изменится в плане безопасности для нас, если Игналинская станция, фактически, была в том же Островце? Она же возле границы была, Чернобыльская станция — она же не у нас была. А что, наша безопасность была хорошей в то время — нет. Вот мы и получили. Тогда почему не у нас? Вот когда мы уже от этой «белорускости», в худшем смысле этого слова, избавимся? Я обойдусь без этой станции, она уже, как Президенту, не понадобится. Но наши же дети будут здесь жить, им же, наверное, легче будет. Так давайте мы у себя построим и будем конкурировать, и предложим такие варианты стоимости и экспорта нашей электроэнергии, если вдруг надо будет, лучше, чем в Прибалтике. Они же это понимают. Поэтому атомная электростанция в Беларуси будет построена. Вопрос времени.