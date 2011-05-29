А. Лукашенко: Чего вы ждете? Опять батька придет, батька скажет. Не надо!

Александр Лукашенко не снимает вины ни с себя, ни с Правительства. Но виновниками считает и население. Во многом, по его мнению, нынешняя ситуация — это расплата за социальную сферу, расходы на которую не снижались даже в самые трудные времена.

Александр Лукашенко:

Бедных надо поддержать, немощных надо поддержать. Вчера я подписал Указ о повышении пенсий. И это первое повышение. Студенты придут учиться — их надо поддержать, это будущее Беларуси. А всех тех, кто сегодня может работать, и работать больше и лучше, — надо заставить работать. Тогда будет и заработная плата. Работы сегодня хватает всем. Это тоже ваша задача. Когда люди просят: «Деньги дай», — вы им предложите работу.

Я тоже, когда иду к людям, они мне говорят: вот зарплата, то-это. Где работаешь — уборщицей, молодая девчонка. Где — в школе. Сколько часов — три с половиной часа в день. Так кто же тебе будет платить пять миллионов за три с половиной часа? А чем ты занимаешь в остальное время, сколько у тебя деток — один. Где он — в школе. Так чем ты занимаешься? Муж где работает — слесарем. Это реальные факты!

В итоге. Я не снимаю вины ни с себя, ни со всех тех, кто сегодня здесь за этим столом. Коль создалась такая ситуация — мы должны были предвидеть ее и предупредить. По крайней мере, смягчить.

Я всех вас предупредил, что я впереди вас бежать больше не буду. Я вам это сказал после выборов. Чего вы ждете? Опять батька придет, батька скажет. Не надо! Я военный человек. Я должен видеть впереди себя эти ряды и принимать меры, если они редеют.

Поэтому вина лежит на нас. Но в не меньшей степени —и на людях, которые создали эту ситуацию. Благо, что они в социологическом опросе каждый третий обвиняет себя. Слава Богу.

Но пеплом голову посыпать нечего. Те социальные проблемы, которые мы решили, хоть они и дороговато нам обходятся, но их надо было решать. И за эту социалку, как говорят, надо платить. И мы отчасти за нее платим. И люди должны понимать: кому-то мы жилье построили, для кого-то хлеб насущный вырастили, кому-то образование дали, кого-то от смерти спасли в больнице и так далее. Это дорогого стоит. И это надо было делать!

Но сегодня ситуацию, этот пожар, который уже угасать начал, к сожалению, не так, как нам хотелось, но начал, — его надо достойно потушить. И следующим шагом — принять меры по защите населения. Мы выйдем из этой ситуации. Мы получим и достигнем тех целей, которые поставили. Но только когда вместе — и народ, и власть. Другого не дано.

Совещание получилось жарким, отдельные вопросы вызвали бурную дискуссию, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Президент выслушал все мнения и подытожил. Проблем бояться — не надо. У государства есть силы с ними справиться. Мы сами будем выходить из кризиса.