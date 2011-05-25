А. Лукашенко: Будет тот курс валюты, который установится

25 мая Александр Лукашенко в Астане возложил корзину цветов к монументу «Защитникам Отечества». Памятник расположен в одной из зеленых зон старой части города. Рядом с монументом – «Аллея глав государств» с растущими елями. Эти деревья посадили президенты иностранных держав, посетившие в разное время Астану.

В мае 2005 года в ходе визита в Казахстан Александр Лукашенко посадил на «Аллее глав государств» тянь-шаньскую ель, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Белорусский лидер также встретился с преподавателями и студентами Евразийского национального университета имени Гумилева. В своем выступлении Александр Лукашенко затронул разные темы. Они касались белорусской экономики, сотрудничества с другими странами и интеграционных процессов.

В частности, Президент отметил, что Беларусь сумеет преодолеть кризисные явления в экономике.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Проблемы с валютой у нас. Вы, наверное, все это слышите. Правда, здесь это все гипертрофированно. Я вчера и сегодня смотрел российские каналы. А они создают ажиотаж вокруг страны. Они хотят сами поживиться, прежде всего. Мы сами выйдем из этого положения. Но просто так мы никому ничего бросать не будем.

Но вопрос не в этом. У нас не хватало валюты, и мы прекратили ее продавать из государственных золотовалютных резервов. И тот курс, который установится, и будет. Вчера мы его определили на уровне пяти тысяч за доллар.

Пускай произошла девальвация национальной валюты. Ничего. Главное распорядиться этим как надо. Для экспортной экономики это очень важно.