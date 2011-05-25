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А. Лукашенко: Будет тот курс валюты, который установится

25 мая 2011 14:09
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25 мая Александр Лукашенко в Астане возложил корзину цветов к монументу «Защитникам Отечества». Памятник расположен в одной из зеленых зон старой части города. Рядом с монументом – «Аллея глав государств» с растущими елями. Эти деревья посадили президенты иностранных держав, посетившие в разное время Астану.

В мае 2005 года в ходе визита в Казахстан Александр Лукашенко посадил на «Аллее глав государств» тянь-шаньскую ель, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Белорусский лидер также встретился с преподавателями и студентами Евразийского национального университета имени Гумилева. В своем выступлении Александр Лукашенко затронул разные темы. Они касались белорусской экономики, сотрудничества с другими странами и интеграционных процессов.

В частности, Президент отметил, что Беларусь сумеет преодолеть кризисные явления в экономике.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Проблемы с валютой у нас. Вы, наверное, все это слышите. Правда, здесь это все гипертрофированно. Я вчера и сегодня смотрел российские каналы. А они создают ажиотаж вокруг страны. Они хотят сами поживиться, прежде всего. Мы сами выйдем из этого положения. Но просто так мы никому ничего бросать не будем.
Но вопрос не в этом. У нас не хватало валюты, и мы прекратили ее продавать из государственных золотовалютных резервов. И тот курс, который установится, и будет. Вчера мы его определили на уровне пяти тысяч за доллар.
Пускай произошла девальвация национальной валюты. Ничего. Главное распорядиться этим как надо. Для экспортной экономики это очень важно.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко у монумента

Александр Лукашенко в университете

Александр Лукашенко в университете

# Экономика # Лукашенко

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