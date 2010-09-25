А. Лукашенко: Без куска хлеба, без крупы, мяса и молока наша Беларусь никогда не останется

По традиции глава государства ответил на вопросы журналистов. Один из них касался сельскохозяйственной тематики. Из-за летней засухи регион СНГ, как минимум, два года будет жить с проблемой высоких цен на продовольствие.

Не случится ли так, что через открытую границу из Беларуси будет вывезено большое количество товаров, что приведёт к росту цен и искусственному дефициту.

Александр Лукашенко:

Если вокруг начинает штормить, то это не значит, что у нас будет тишь и благодать. Конечно, зацепит и нас. Но я вас уверяю, что без куска хлеба, без крупы, мяса и молока наша Беларусь никогда не останется. Потому что у нас есть, откуда это взять, у нас есть нормальные запасы. Я не говорю, что мы картошки положили больше на хранение, чем в прошлом году — это все детали. У нас не вырезано поголовье скота, коров — значит, будет молоко, есть значительная прибавка мясных пород — значит, будет и мясо. Этот запас сегодня находится на фермах и его никто никуда не вывезет. Если уж на то пошло, если будет трудно, то мы найдем схемы, как по приемлемой цене свою продукцию довести до потребителей Беларуси.

Да, мы страна с открытой экономикой. И то, что нам нужно еще осуществить платежный баланс, чтобы у нас было достаточно валюты, это тоже факт. Поэтому мы сегодня не теряемся и, насколько это возможно, в разные концы света продаем все, что сегодня подлежит реализации — на экспорт. Покупают сегодня все. Нам не замыкаться надо в этот момент, а надо, коль есть хорошая цена, побольше продать. Как когда-то было в семье: если есть, что продать, все стремились продать и взять нормальную копейку за это, и себе что-то построить или купить.

Поэтому беспокоиться за то, что мы будем голодать, ни в коем случае нельзя. Тем более, вы видите, какой крен я беру сейчас: я просто страшным диктатом заставляю правительство и губернаторов все, что выращено, сохранить. Пример тому: я запретил в буртах хранить картофель, потому что 40% мы теряли — сгнило, подморозило, скоту скормили, не скормили — потеряли. А сегодня это все мы должно положить, места у нас хватает. Останутся излишки — весной это будет в два раза дороже, и мы это продадим.