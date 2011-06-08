А. Лукашенко: Абсолютно недопустимо делать резкие движения в ценообразовании — только вниз. Вверх — нельзя!

Самым неожиданным в ходе сегодняшнего совещания стало требование президента снизить цены на топливо с завтрашнего дня. Хотя очевидно, что Александр Лукашенко и ранее обращал внимание правительства на то, что рост цен недопустим. Теперь стоимость самого дорогого бензина не должна быть больше 4500 рублей.

Александр Лукашенко:

Топливо с завтрашнего утра у вас будет не 5200-5100 рублей, а максимум 4500 рублей. И до 1 января, когда у нас курс будет не то 5000, не то 4500 — если 4500, то так и останется, если 5000, до 1 января будете работать по ценообразованию. В квартал добавляя по 2-3%, если это вдруг надо будет. Но не по 30%. Вот и всё моё решение по топливу, а сейчас я посмотрю, что вы мне доложите по другим группам товаров. Придется вам, возможно, откручивать цены и по другим группам.

И ещё: я категорически запрещаю любое движение свыше 3-5% по ценам без моего ведома.

Это второе масштабное совещание за последние недели, на котором глава государства слушает правительство по вопросам экономической стабилизации в стране. 27 мая Александр Лукашенко дал четко понять правительству, Национальному банку и губернаторам — необходима «каждодневная положительная динамика». В частности, речь об остановке дальнейшего роста цен.

Александр Лукашенко:

Кто и когда принимал решение по увеличению цен на потребительские товары, в том числе и последнее повышение цен на топливо? Почему на топливо: потому что это шлейф — знаете, какой топливо за собой тянет, знаете, какие это последствия. Второе: чем мотивированы такие значительные скачки, почему вы скачкообразно решаете вопросы цен? Третье: как вы собираетесь обуздать инфляцию? Четвертое: предусмотрены ли адекватные меры по социальной защите населения? Дело не в том, как они предусмотрены, дело в том, как они решаются сегодня. Пятое: положительная динамика на внутреннем валютном рынке.

Главная проблема, которая до сих пор волнует людей в том числе — это инфляция. Мной было дано указание губернаторам, мэру Минска и премьер-министру жесточайшим образом реагировать на рост цен. Я был уверен, что эти должностные лица будут принимать решения взвешенно, обдуманно. Ведь главное сегодня — не просто сделать так, чтобы бюджет у нас был толстым и жирным, а защитить людей. При этом абсолютно недопустимо сегодня и вчера, и я вас категорически предупреждал, делать резкие движения в ценообразовании — только вниз. Вверх — нельзя! И тогда я сказал, что меня даже либералы критиковать не будут, потому что цены упёрлись в потолок, дальше им расти некуда. Все с этим согласились.

За один вечер вы повысили цену на топливо аж на 30%. Если бы пришлось повышать цену только на топливо, это было бы объяснимо. Но это уже «букет» — цены выросли на всё. И надо было повысить цену на топливо. Кто подумал, что будет завтра, когда мы повышаем цену на топливо? Наверное, каждому известно, что будет. Топливо — это продукты питания, это, в меньшей степени, но одежда. Вы что, завтра повысите цены на продукты питания ещё раз?

Как назло делают. Цены выросли один раз, на топливо в третий раз повышаем цены. Люди только-только очухались от этого удара — на тебе, как обухом по голове, второй раз. Только люди пришли в себя — на тебе третий раз, и это, мне докладывают, не последний. Тогда, ребята, я скажу вам, не в стране, а где-то за пределами надо будет искать работу. Я допустить этого издевательства над людьми не могу. И не думайте, что я тут хочу выступить перед людьми в качестве какого-то доброго дяди, а вы все злые демоны. Ничего подобного. Я вас предупредил 10 дней назад, премьер-министра лично.

Я сегодня не зря в пять часов утра пригласил губернаторов, чтобы приехали. Я хочу, чтобы они мне рассказали, в какой это они антикризисный штаб входят и как они там принимают решения. И я сейчас у вас спрошу, как вы будете вести уборочную кампанию, повысив цены на топливо.

Президент подверг резкой критике работу правительства, Нацбанка и губернаторов. В том числе, и в вопросе насыщения внутреннего рынка валютой. Ведь Александр Лукашенко ставил задачу исправить ситуацию в целом за июнь. Первая неделя положительной динамики не показала. Единственное, что можно записать в актив правительству — это бесперебойные поставки товаров в магазины. Ажиотаж вокруг торговых точек утих. Ставя задачи по выходу из сложившейся ситуации, президент акцентировал внимание чиновников на социальной защите населения.

Александр Лукашенко:

Где человеку взять деньги на содержание семьи? Вы что, дадите завтра эти деньги и компенсируете потери каждой семье? А инфляция? Вы же не на другой планете живёте, в магазины, наверное, ходите. И видите, что там происходит. Вы мне хотите сказать, что у нас цены сегодня на товары, на топливо злосчастное ниже, чем в соседних государствах? Вы говорите, что вывозят. Но никто мне до сих пор не доложил факты: где задержаны, сколько задержано, кто вез, какие меры приняты и так далее.

Но вопрос не в этом. Вы исходите из какого-то курса доллара. Нашу национальную валюту пересчитываете по курсу доллара. Скажите мне, пожалуйста, а какой сегодня реальный курс доллара? Не знаете. Так почему привязываете к какому-то непонятному курсу доллара всё на свете, в том числе и топливо? Неужели здесь нельзя было пройти спокойно, повысив цены на топливо на 10-15% сразу, а потом растянуть до 1 января, когда стабилизируется ситуация на валютном рынке, привязаться к какому-то доллару и пересчитать через доллар цену на это топливо. Это нельзя было сделать?

А зачем вам делать? Все сидящие здесь — на хороших автомобилях. Наполовину урезать лимит автомобильного топлива правительству и Администрации в том числе. С завтрашнего утра! На велосипедах пусть ездят! Тогда, может быть, будут думать, как думают люди. При том, со мной ничего не согласовывайте, наполовину урезайте. И не дай Бог, кто-то поедет на автомобиле подчинённого директора фабрики, завода и так далее — сразу же пойдёт на улицу. Вот посмотрим, как они будут ездить.

Еще один негативный момент в антикризисной работе правительства, который заслуживает серьезной критики, — закрытость. Информации о том, что делается или будет сделано в ближайшее время, из Совета министров выходит немного, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Эта неопределенность негативно сказывается на настроениях в обществе. Как следствие, появляются и мигом подхватываются новые нелепые слухи, которые на пользу экономике явно не идут.

А. Лукашенко: Курс 5000 рублей за доллар — реальный, принятый, и я впервые его поддерживаю