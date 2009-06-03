А. Харковец: российская сторона манипулирует понятиями

Минфин Беларуси сегодня уточнил позицию официального Минска относительно выделения нашей стране российских кредитов.

Глава ведомства Андрей Харковец, выступая на заседании парламентской комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике, сообщил: российская сторона в данном случае манипулирует понятиями. Минск на самом деле запросил два кредита: пятьсот миллионов долларов на пополнение золотовалютных резервов и параллельно сто миллиардов российских рублей для финансирования взаимной торговли. И первый кредит россияне, кстати предложили взять и в российских рублях, и в долларах. Так что высказывания Москвы о том, что Беларусь якобы отказалась брать кредит на 500 миллионов долларов в российских рублях, не соответствуют действительности.

- Здесь идет смешение понятий. Мы запросили два кредита - на 500 миллионов долларов для поддержания золотовалютных резервов и параллельно в российских рублях на 100 миллиардов российских рублей для финансирования российской торговли. Это два разных кредита, - отмечает Андрей Харковец. - Вопрос о предоставлении Беларуси российских кредитов продолжает оставаться в стадии переговоров. Для меня не является неожиданностью заявление российской стороны более детально изучить процессы и тенденции белорусской экономики. Мы готовы предоставить всю необходимую информацию, статистика не такая плохая, но есть ряд вопросов во взаимной торговле между двумя странами.

