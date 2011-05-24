А. Гурьянов: Несмотря на то, что отрицательное сальдо остается существенным, мы имеем рост экспорта

Беларусь может выйти на положительное сальдо внешней торговли уже во втором полугодии. Об этом сообщили сегодня в правительстве.

Белстат отмечает позитивные моменты. За последние четыре месяца увеличился традиционный экспорт. Это продукция машино- и станкостроения. Отмечен значительный прирост поставок за рубеж нефтеперерабатывающей, химической промышленности, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Гурьянов, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:

Наметились определенные положительные моменты во внешней торговле. Несмотря на то, что отрицательное сальдо остается существенным, мы имеем существенный рост экспорта, который постепенно приводит к тому, что отрицательное сальдо должно пойти на убыль. Динамика такова, что экспорт догоняет по темпам импорт, и, скорее всего, начиная со второго полугодия, мы сможем выйти на преобладающий рост экспорта по сравнению с импортом.