А. Гурьянов: Меры, которые принял Нацбанк, приведут к более активному поступлению в страну экспортной выручки

Темпы роста экспорта в Беларуси во втором полугодии могут опередить импорт. Продажи товаров по некоторым позициям за последние 4 месяца увеличились в три раза. Предприятия намерены еще увеличить объемы производства.

Последняя информация Белстата: за 4 месяца 2011 года страна значительно прибавила во внешней торговле. Экспорт возрос более чем на половину. В апреле его объемы составили 3,5 млрд долларов. Показатель побил рекорд. Это самый большой объем экспорта за месяц за всю историю Беларуси. А с такой динамикой можно уверенно выйти на опережающие темпы.

Александр Гурьянов, заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь:

Скорей всего, начиная со второго полугодия, мы можем выйти на преобладающие темпы роста экспорта над темпами импорта. Наметились определенные положительные моменты в ситуации с внешней торговлей. Несмотря на то что отрицательное сальдо внешней торговли остается существенным, мы имеем довольно существенный рост экспорта, который приведет к тому, что отрицательное сальдо пойдет на убыль.

В-первую очередь, вырос спрос на традиционно белорусскую продукцию. Здесь продажи по некоторым позициям выросли в два, а то и в три раза. Особо востребованы отечественные продовольственные товары, белорусская техника и нефтепродукты.

«Беларуськалий» экспортирует свою продукцию в 65 стран мира. Начали строить новый завод по производству комплексных удобрений. Особым спросом они пользуются у западных аграриев. Проверено: удобрения дают хороший эффект в земледелии. А для экономики предприятия принесут прибыль и дополнительный рынок сбыта.

Валерий Кириенко, и.о. генерального директора ОАО «Беларуськалий»:

Обеспечили рост к аналогичному периоду прошлого года — 120,8%. Мы поставили более 2 млн минеральных удобрений на экспорт, обеспечили поставки минеральных удобрений под весенний сев.

Ориентир на экспорт — по такому девизу уже давно работает белорусский МАЗ. Увеличились продажи в другие страны СНГ и Центральной Азии. Сюда намерены поставить более 2,5 тысяч единиц автотехники.

Виктор Калечиц, первый заместитель генерального директора по финансам и экономике ОАО «МАЗ»:

По экспорту мы имеем показатель порядка 78%.

Белорусские предприятия уверено наращивают объемы поставок. А вместе с ними растут поступления экспортной выручки в страну, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Гурьянов, заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь:

Меры, которые принял Национальный банк, приведут к тому, что экспортная выручка начнет более активно поступать в страну. Ситуация начинает исправляться. Меры, которые принимались с точки зрения денежно-кредитной политики, улучшат возможности для экспортеров.