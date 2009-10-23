85 лет назад на улицах Минска появился первый автобус

Сегодня тех, кто приобретает отечественный автотранспорт в лизинг в рублях, поддержит государство.

В начале 20-х годов по минским улицам курсировали исключительно иностранцы: английские «Лейланды», американские «Форды», итальянские «Фиаты», немецкие «МАНы» и французские «Рено». С тех пор автобус стал главным средством городского передвижения. На месте не стоял и технический прогресс. Теперь на столичных улицах у белорусского «МАЗа» – главная дорога.

Самые современные автобусы в Минске – собственного производства. «МАЗ» начал выпускать их в начале 90-х совместно с немецким «Неопланом». Получалось дороговато. Потом немецких деталей в машине стало меньше – автобус стал дешевле, а значит доступнее. Когда-то нас покорили европейские модели, теперь белорусская техника сама завоевывает зарубежных покупателей. Последняя новинка – почти 20 метров в длину. Главный козырь – экологический двигатель «Евро-5».

— За прошлый год мы приобрели 300 новых автобусов, из них примерно 40% — сочлененные, поэтому они тоже позволяют осваивать большие пассажиропотоки. При недостаче финансовых средств удобно приобретать автобусы в лизинг. То есть, не накапливать средства, а использовать автобусы и улучшать перевозки, — рассказывает Игорь Дадалко, начальник отдела ГУ «Столичный транспорт и связь».

За поддержку отечественного производителя – ответная поддержка государства. Теперь не только автобусы, но и большегрузную технику, можно покупать у белорусских предприятий на условиях лизинга по льготной ставке. Ранее речь шла лишь о валюте, теперь и о рублях. Указ уже подписан Президентом.

На одной из автобаз готовы подписаться под каждым словом документа. Здесь все машины, за малым исключением, «made in Belarus». Приобретены по лизингу: 30% стоимости оплатили, остальная часть — под 21%. А техника-то уже работает – окупает себя за два с половиной года.

— Для нашего транспортного предприятия, которое покупает не менее десяти единиц транспорта в год, экономия составит около ста миллионов рублей, — отметил Виктор Шпаковский, директор автотранспортного предприятия.

В итоге в стране рассчитывают сэкономить валютные средства. Работа автобазы будет стабильной, а вырастут по плану только объемы произведенной техники.