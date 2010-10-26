80-летняя минская пенсионерка ходит по косметологам и модным магазинам

Эвелина Зелинская без сожаления оставляет на вешалке все стереотипы. Она не вяжет бесконечный шерстяной носок и уж точно знает: оренбургский платок уже давно не в моде.

Регулярные посещения косметолога — и она как-то не выглядит на свои почти 80. Пока супруг дописывает очередную книгу, Эвелина Адамовна разыскивает платье нового сочинения.

Наша бабушка, конечно, не олигарх, и сама говорит, что такой шопинг устраивает далеко не каждый месяц. А потом калькулирует: откладывать на новые блузки и платья, как ни странно, стало проще именно с пенсии.

Эвелина Зелинская, председатель клуба «В гостях у бабушек»:

Вы знаете, реально. Раньше я постоянно работала, и было сложнее купить. Сейчас я на пенсию могу купить хорошие вещи.

По уровню пенсионного обеспечения Республика Беларусь занимает одну из лидирующих позиций среди стран СНГ. Средний размер назначенных пенсий в августе 2010 года составил примерно 176 долларов США, что в 2,2 раза превышает бюджет прожиточного минимума для пенсионеров.

А вот Александр свои прелести уже с десяток лет находит в развале. Но для него и размер, и уж тем более сезон тоже имеют значение. Ведь и здесь, словно в модном бутике, говорят о жертвах.... автомобильной моды.

Среди стран СНГ Республика Беларусь занимает первое место по обеспеченности населения собственными легковыми автомобилями.

Зато у Александра своя статистика. Если несколько лет назад устраивать перекуры удавалось запросто, сегодня дым идет, скорее, от работы.

Теперь ему нередко приходится задерживаться, чтобы поставить на подковы всех железных коней. Ведь белорусы с каждым годом все меньше тянут резину с покупкой автомобилей, а Оксана и вовсе однажды предпочла самолет. Как средство турпередвижения.

Она не делает опрометчивых ставок и знает, в каких странах и на чем могут сорвать свой большой куш. Германия, Италия, Австрия…. Оксана объездила уже, кажется, полмира. Но не раз приходила к выводу:

Оксана Кунц:

Там зарплата от 1200 евро. Для них это не очень солидные деньги, на них можно жить достаточно скромно — купить только все необходимое, на такси ездить не могут…

Да и какое уж там такси, если прокатившись даже на общественном транспорте, в той же Германии явно захочется пройтись пешком.

Оксана Кунц:

На общественный транспорт в месяц они тратят примерно 100-150 евро. Для них это достаточно ощутимо, но у них нет выхода.

В Минске одна поездка обойдется в 700 рублей, в то же время в Москве стоимость одной поездки в наземном транспорте в пересчете на белорусские рубли составляет 2360 рублей, в Вильнюсе — 2250, и в Варшаве — 2710 рублей соответственно.

Девушка рассказывает: на многие продукты цены и впрямь — будто из музея. Только зайти и посмотреть.

Оксана Кунц:

55 евро за килограмм… У них дешевле фрукты-овощи, но мясо дороже, чем у нас, причем существенно. В Испании, Италии мяса меньше едят, чем у нас.

Зато Борис Логинов, житель Даугавпилса (Латвия), какой-то месяц назад в принципе не знал, как жить дальше. Когда ему сказали, что в любой момент может наступить его жизненный край, в том, что жить больше и не хочется, мужчина признался и себе, и близким. Необходима была срочная пересадка печени, и, казалось, выхода нет. Ни на Родине — в Латвии, ни у дочки — в США.

Перед операцией, он, словно прощаясь, мечтал увидеть во сне любимый футбол, которому посвятил почти двадцать лет жизни. А потом и себя, и врача поздравлял с возвращением.

Стоимость операций по трансплантации печени в Республике Беларусь дешевле, чем Российской Федерации, Германии.

Да и о каких цифрах здесь может идти речь, когда человек обрел то, что бесценно. Ведь совсем недавно Борис Логинов считал, что бессмысленно покупать себе новые вещи. А сейчас поправляет прическу перед камерой — у него еще вся жизнь впереди, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ольга Бакланова, Алексей Юнаш и Андрей Сержантов. На Неделе о цифрах, которые работают не только на душу, но и для души.