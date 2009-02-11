75 белорусских предприятий лишены лицензий

Работа еще 40 временно приостановлена. Таковы результаты проверок цен на объектах торговли, проведённых в январе. За необоснованный рост цен виновные получили внушительные штрафы. Дальнейшую судьбу некоторых субъектов хозяйствования решают суды. Нарушения были выявлены на большинстве проверенных предприятиях торговли. Отличились не в лучшую сторону и предприятия-экспортёры. Нарушители допускали рост цен от 5 до 95%. В настоящее время мониторинг ценообразования Министерство экономики продолжает.