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75 белорусских предприятий лишены лицензий

11 февраля 2009 18:23
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Работа еще 40 временно приостановлена. Таковы результаты проверок цен на объектах торговли, проведённых в январе. За необоснованный рост цен виновные получили внушительные штрафы. Дальнейшую судьбу некоторых субъектов хозяйствования решают суды. Нарушения были выявлены на большинстве проверенных предприятиях торговли. Отличились не в лучшую сторону и предприятия-экспортёры. Нарушители допускали рост цен от 5 до 95%. В настоящее время мониторинг ценообразования Министерство экономики продолжает.
# Экономика

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