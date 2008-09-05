70 тысяч тонн зерна будет собрано в этом году с крестьянских приусадебных участков Гомельской области

По сравнению с общим намолотом региона, превысившим миллионный рубеж, цифра незначительная.

Без зерна Людмиле Владимировне Езвенковой никак нельзя. В хозяйстве 80-тилетней пенсионерки лошадь Машка, пара поросят, кролики и куры. А поэтому, ячмень или овес сеет ежегодно. Так же регулярно обращается за помощью в сель совет.

В сельсовете понимают, что помощь одной пенсионерке, принесет пользу и другим. Например, Людмила Владимировна помогает семье сына. Свои овощи и мясо всегда на столе. Такая помощь – приличная добавка к семейному бюджету.

Личные подворья Гомельщины сегодня обеспечивают четверть рынка животноводческой продукции и почти 80% овощной. Сельчане только за последние два года реализовали населению продукции почти на полтора миллиарда рублей.