60 тонн нефтепродукта вытекло на рельсы в Гомельской области

Уже установлено, что ЧП произошло на отрезке пути Гомель-Жлобин. Вот уже сутки газоиль, именно так называется нефтепродукт, в прямом смысле слова ищет милиция, прокуратура и даже экологи. Из Гомеля, в принадлежащем латвийской компании составе, выехала 51 загруженная газоилем цистерна. Корабельное топливо ждали моряки в Даугавпилсе. А уже через два часа оказалось, что почти 60 тонн нефтепродукта просто испарились.



Кража была исключена сразу – пломбы целы, поезд остановок не делал, а слить 60 тонн вязкого горючего на ходу – это фантастика. Первые следы исчезнувшего были обнаружены на железнодорожной станции Салтановка. Дежурный сообщил о стойком запахе дизельного топлива, оставшегося после прохождения грузового состава.



Правда, явных следов разливов газоиля на снегу не найти. При скорости грузового поезда в 70-80 километров в час, топливо равномерно распылилось на протяжении десятков километров. В среднем на каждый квадратный метр полотна пришлось не больше литра нефтепродукта, и тот надёжно впитан снегом.



Благодаря снегу серьёзного загрязнения окружающей среды удалось избежать. Правда, в ходе разбирательства это ещё должны будут подтвердить экологи. Пока же ущерб оценивается в 46 тысяч долларов, именно столько стоит 59 тонн газоиля. Виновные в утечке, а так же её точные причины станут известны только после вскрытия пломб на цистерне. Следствие ждёт прибытия представителей латвийской стороны.