60 лифтов белорусской марки будут отныне работать в Баку

Первые 60 комплектов лифтового оборудования отправили в Азербайджан еще в первом квартале этого года.

Сейчас происходит погрузка следующих шестидесяти комплектов, и уже этим вечером их отправят в Азербайджан, Там оборудование получат приблизительно в течении пяти суток

Узлы будущих подъемных кабин на фуры грузят многотонные краны Сами лифты соберут уже непосредственно в Баку. Там производят лишь часть необходимых деталей. Потому сотрудничать с белорусским предприятием в Азербайджане рассчитывают всерьез и надолго.

Александр Рыбаков, заместитель начальника управления по маркетингу «Могилевлифтмаша»:

После реализации этого договора мы планируем вести переговоры о создании совместного предприятия на территории Азербайджана с целью присутствия в данном регионе и увеличении там объемов поставок.

Пока в далеком Баку собирают белорусские подъемные машины, на могилевском предприятии расширили агропромышленные горизонты. Совместно с Казимировским опытно-экспериментальным заводом наладили выпуск комплектующих для зерносушилок, освоили почвообрабатывающую технику. На очереди новинка для строителей — необычные подъемники.

Вячеслав Малахов, начальник научно-технического центра «Могилевлифтмаша»:

Две модификации существует подъемников: полторы и две тонны грузоподъемностью, и высотой подъема до ста метров. Уже выпущена партия таких подъемников, и они уже работают у нас в Беларуси.

Справляться с масштабными задумками заводчанам помогают роботы. Чудо-машинам доверили сварочные работы. «Помощники» приехали из Швеции. А вот за новыми технологиями могилевчанам пришлось ехать самим — уже в Швейцарию.

Александр Панцаков, оператор лазерных установок «Могилевлифтмаша»:

Такой опыт здесь приобрести невозможно, на месте. Тем более, обучали нас конкретно на фирме. Если бы завод купил такое оборудование, не обучая операторов — такого опыта никогда не возьмешь.

Новые возможности — новая география экспорта. Сейчас «Могилевлифтмаш» сотрудничает со всеми странами СНГ и Балтии. А в сравнении с прошлым годом, объемы поставок увеличились в сумме почти на сто тысяч долларов.