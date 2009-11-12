50 триллионов инвестиций за два месяца

В Минске открылся крупнейший экономический форум года. С его помощью белорусские предприятия и бизнесмены планируют привлечь 50 триллионов инвестиций к концу декабря.

Беларусь находится на 52-м месте в мире по условиям ведения бизнеса. Как раз на топ-экономиках из первой полусотни попытаются заработать наши предприятия. Инвесторов в Национальной Библиотеке ждет настоящая информационная атака. На форуме презентуется около сотни отечественных проектов.

И что главное – проекты не рядовые: от уже известных гостиничных комплексов к хоккейному чемпионату мира до развития нанотехнологий. Бизнес-элиту из Германии, Франции, Голландии не смущают даже полумиллиардные перспективы вложений. Именно на такую сумму в долларах США ожидается подписание сразу трех договоров. Это проекты из сферы логистики, биотехнологий и, с недавних пор, брендового гостиничного бизнеса. Такое начало форума только утвердило в умах инвесторов имидж белорусской экономики как самой стабильной на постсоветском пространстве.

Сергей Глазьев, депутат Государственной думы Российской Федерации:

Другие рынки в СНГ провалились в полтора-два раза, а белорусскому руководству удалось адаптировать экономическую политику.

Даниель Крутцина, консультант инвестиционной компании (Германия):

Мы чувствуем, что Беларусь действительно хочет открываться, что пойдёт движение по приватизации. И это те темы, из-за которых приезжает большинство инвесторов.

То, что иностранный капитал открывает широчайшие возможности, поняли и белорусы. Привлечь инвесторов к концу следующего года планируют более пятисот предприятий. Большинство из них представило сегодня свои проекты. Однако есть предложения и от не совсем производственных структур. Одни из самых масштабных – от Академии Наук.

Сергей Рахманов, заместитель Председателя Президиума Национальной Академии наук Беларуси:

То, что представляет Академия — это сумма, которая измеряется несколькими сотнями миллионов долларов. Мы стараемся привлечь инвесторов для создания производственных мощностей, чтобы уменьшить нагрузку на бюджет.

Для тех, кто не смог попасть на форум, организовали интернет- трансляцию. Все подробности белорусского мероприятия – в режиме реального времени по всему миру.

Состоялось и прямое общение правительства с инвесторами. Перспективы иностранных капиталов оценил белорусский премьер-министр.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

По показателям соотношения внешней торговли к внутриваловому продукту Беларусь опережает большинство промышленно развитых стран, а по открытости экономики является лидером среди стран СНГ. Предприятия Беларуси ведут внешнеторговые операции с более чем 180 странами мира.

Все гости форума сходятся в одном: прогресс инвестклимата в стране налицо. Как результат и лондонского форума: теперь белорусы за инвестором не бегают, он сам едет в Беларусь, чтобы вложить свои деньги. И сейчас главная задача – встретить его достойно.