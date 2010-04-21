4,5 миллиона евро инвестиций от британской компании Tobacco International Enterprises Ltd. для ГТФ – безвозмездно

С приходом иностранного инвестора предприятие расширит ассортимент: здесь будут производить совершенно новые для Беларуси табачные бренды.

Эта иностранная компания на табачном рынке — как глоток свежего воздуха. У нее уже долгосрочные контракты с Россией, Болгарией, Румынией. Прийти в Беларусь — решение более чем взвешенное. Британская расчетливость плюс белорусская памяркоунасць, в результате — инвестиции, выгодные и нашим, и вашим.

Антониос Видалис, директор компании «Tobacco International Enterprises Ltd.» (Великобритания):

Основные причины, по которым мы здесь — это политическая, экономическая и социальная стабильность. Это очень важно для любого инвестора. Нас удивляет тот экономический рост, который ваша страна сделала, и у вас очень хороший инвестиционный климат.

Современное оборудование, передовые технологии и 25 тысяч пачек сигарет в час. Еще недавно на Гродненской табачной фабрике такие показатели были призрачны, как дым. Британский инвестор добавил огоньку. Tobacco International Enterprises Ltd. уже частично покрыла кредит фабрики за современную машину по выпуску сигарет Super Slim. В результате за год продажи выросли в четыре раза. Всего же в белорусскую табачную фабрику британские коллеги инвестируют почти 4,5 млн. евро.

Геннадий Богдан, начальник управления Белгоспищепрома:

Мы заинтересованы в инвестициях, как в финансовых — это приобретение оборудования, так и в опыте иностранной компании в вопросах производства. Мы бы хотели постигать новые технологии в производстве табачных изделий.

С приходом иностранного инвестора на Гродненской табачной фабрике будут производить совершенно новые для Беларуси табачные бренды, ежегодный объем которых — почти 2 млрд. штук сигарет. Совместный белорусско-британский продукт появится и за рубежом. 20% от объема производства будут экспортировать. В планах, как говорят англичане, двигаться step by step. Тем более, что они уже пришли, и обещали остаться.