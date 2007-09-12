40% территории Беларуси - лес

За последние пять лет объемы работ по восстановлению лесных угодий выросли в три раза.

Ежегодно зеленый покров страны увеличивается на 40 тысяч гектаров. Равно как и доходы от продажи древесины на экспорт. Леса занимают около 40% территории Беларуси, еще в послевоенные времена было в двое меньше. Для повышения их продуктивности сегодня в стране работают специальные программы. За последние пять лет объемы работ по восстановлению зеленых угодий выросли в три раза.

В последние годы объемы заготовок леса растут ежегодно. В прошлом году Министерство лесного хозяйства заготовило 13 миллионов кубометров леса, более половины объема - так называемая деловая древесина, которая пошла на переработку внутри страны и за рубеж. Причем уже в этом году на экспорте лесопродукции заработали более 80 миллионов долларов. Обязательное условие при поставках в Западную Европу - сертификация лесных угодий. Через эту процедуру уже прошли около трети лесхозов страны.

Лесное хозяйство Беларуси работает стабильно и привлекает зарубежных инвесторов. Известная шведская компания готова вложить в эту отрасль около 25 миллионов долларов. Зарубежные бизнесмены намерены заниматься не только лесозаготовками, но и производством пиломатериалов и мебели.