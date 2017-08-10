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400 тысяч человек и 9000 комбайнов задействованы в уборочной кампании Беларуси в 2017 году

10 августа 2017 14:22
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Новости Беларуси. Аграрии к 10 августа уже убрали более 45% площадей, засеянных по стране. Общий вес каравая превысил отметку в 3,5 миллиона тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

400 тысяч человек и 9000 комбайнов задействованы в уборочной кампании Беларуси в 2017 году-1

Всего в уборочной кампании в Беларуси задействовано около 400 тысяч человек. Все процессы, безусловно, механизированы. На полях работает более 9000 комбайнов, еще больше машин обеспечивает доставку зерна с поля на сушилки.

Работы предстоит еще много. Уборка зерновых в самом разгаре, а вот озимый рапс практически весь уже в закромах. Собрано 600 тысяч тонн этой культуры. Теребление льна, уборка овощей и картофеля: жатва – это только начало главного пути к продовольственной безопасности страны.

# Экономика # Фотофакт # Уборочная кампания

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