4 триллиона рублей будет потрачено на социально-экономическое развитие одного из красивейших белорусских районов — Припятского Полесья

Госпрограмму развития и использования ресурсов этого региона утвердил Президент. Миллионы гектаров земли, которые должны использоваться и приносить пользу людям и экономике, до этого момента использовались не на всю мощь.

Еще в советские годы нормальную жизнь населению Полесья пытались обеспечить мелиорацией. Осушили около 1 миллиона гектаров земель. Сбыться всем планам так и не удалось.

Припятское Полесье по праву считается настоящей жемчужиной. Девстенная природа, чистый воздух и величественная Припять – все это должно работать на людей и экономику. Тем более, что у региона огромный потенциал.

К Полесью отношение особое и у главы государства. Не раз во время рабочих поездок Александр Лукашенко называл эти земли золотым дном. Поручение разработать комплексную программу развития Припятского Полесья было дано еще в сентябре 2008 года. Президент потребовал изучить пойму белорусской Амазонки. Это богатство страны, но пока еще не используемое. Разработка крупнейшего в Европе лесоболотного комплекса может дать мощный импульс развитию всего региона. Через год к программе вернулись и четко расставили приоритеты. Развивать нужно и сельское хозяйство, и промышленность, и туризм.

Александр Лукашенко:

Мы здесь должны задействовать каждый квадратный метр и получить максимум от припятской земли. Но, не нанося ущерб природе. Мы должны это чудо сохранить.

В начале этого года Президенту предоставили проект. Но программа была отправлена на доработку. И вот долгожданный проект вступил в силу. О земле и о людях в первую очередь думали и разработчики программы. Среди них Иван Иванович Лиштван. Изучению уникального края академик посвятил 30 лет. Мелиорация — его конек.

Иван Лиштван, главный научный сотрудник Института природопользования НАН Беларуси:

Нужно возобновить те мелиоративные системы, которые уже есть в этой пойме. И облагородить пойму: она во многих мечтах заросла кустарником. Это будет предусматривать и создание новых рабочих мест.

Территория богата полезными ископаемыми. Этот ресурс тоже надо использовать на благо региона. Еще один пункт — редкие экосистемы. И уж тем более, здесь есть чем привлечь туриста. Пятая часть этих земель – заповедники и заказники. Особый пункт программы — защита региона от большой воды.

Иван Лиштван, главный научный сотрудник Института природопользования НАН Беларуси:

Построить гидросооружения, чтобы уменьшить ущерб паводковых явлений.

О том, что Полесский край — уникальное место на карте земли, уверен и Александр Дмитриевич. Его агрогородок Слобода — тому показательный пример. Благодаря хозяйственным рукам здесь и школа, и своя больница, дом культуры, магазины. А главное — это любовь к родной земле. Здесь научились работать на ней и получать выгоду.

По-новому заживут сразу семь районов Брестской и Гомельской областей, примыкающие к реке Припять: Столинский, Пинский, Лунинецкий, Мозырский, Наровлянский, Петриковский, Житковичский. В скором будущем жемчужина Полесья ещё более преобразится с выгодой для людей и экономики страны.