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39 тыс. малых и средних компаний. Минск лидирует по уровню развития предпринимательства в стране

18 августа 2023 15:04
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Новости Беларуси. Минск занимает лидирующую позицию в стране по уровню развития предпринимательства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Сегодня на столицу приходится более 40 % малых и средних частных организаций от общего количества. И почти треть ИП.

39 тыс. малых и средних компаний. Минск лидирует по уровню развития предпринимательства в стране-1

Такие внушительные показатели положительно сказываются на экономике города. Например, за первое полугодие частники пополнили бюджет Минска на 3,5 миллиарда рублей. А это свыше трети всех финансовых поступлений в минскую казну. К слову, число коммерческих организаций с каждым годом увеличивается. За полгода этот список пополнился на 2 тысячи 800 бизнес-инициатив. Будь то небольшое производство или магазин – это новые рабочие места, расширение спектра услуг и ассортимента предлагаемых товаров. Всего же в Минске сейчас работают 39 тысяч малых и средних компаний.

# Бизнес в Беларуси # Экономика # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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