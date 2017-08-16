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30 тысяч тонн льняной тресты планируют собрать в Минской области

16 августа 2017 14:51
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Новости Беларуси. Работа кипит и на льняных полях. До 25 августа в Минской области должны завершить уборку северного шелка. Планируется собрать около 30 тысяч тонн тресты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

30 тысяч тонн льняной тресты планируют собрать в Минской области-1

В напряженном режиме сейчас работает Слуцкий льнозавод – крупнейший в регионе. От правильной переработки зависит качество волокна и конечного продукта. Учитывая модернизацию предприятия, есть большие надежды на его прибыльную работу.

# Экономика # Фотофакт # Уборочная кампания

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