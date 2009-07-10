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30 молокоперерабатывающих предприятий Беларуси получат господдержку

10 июля 2009 13:50
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Она составит 50 миллиардов рублей.

Правительство Беларуси приняло решение об оказании господдержки 30 молокоперерабатывающим предприятиям в виде субсидирования процентной ставки по кредитам.

Предусмотрено оказание господдержки на сумму 50 миллиардов рублей. Бюджетные субсидии предоставляются в отношении процентов по кредитам, уплаченных молокоперерабатывающими предприятиями в прошлом году и в первом квартале нынешнего года.

Размер компенсации процентной ставки по кредитам в белорусских рублях составит не более 50% ставки рефинансирования Национального банка, установленной на дату возмещения части процентов; в иностранной валюте - не более 50% ставки по кредиту с возмещением процентов в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка на дату возмещения.

Условием оказания государственной поддержки является выполнение предприятиями в 2009 году основных целевых показателей прогноза социально-экономического развития Беларуси по темпам роста объемов производства продукции и рентабельности реализованной продукции, сообщает «БелТА».

# Экономика

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